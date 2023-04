Thăm hỏi, tặng quà đại úy gặp di chứng sau khi truy bắt đối tượng

Ngày 21-4, Đoàn công tác Công an TPHCM do Đại tá Lê Viết Tiệp, Trưởng phòng Công tác Đảng và Công tác chính trị (PX03), Công an TPHCM dẫn đầu đã đến thăm hỏi, động viên Đại úy Nguyễn Văn Huy (cán bộ Đội Tổng hợp Công an quận Bình Thạnh) cùng gia đình tại Bệnh viện Thủ Đức.

Tại buổi thăm, Đại tá Trần Viết Tiệp đã ân cần thăm hỏi Đại úy Huy cùng người thân gia đình. Đồng thời, trao tặng 150 triệu đồng là số tiền đóng góp của cán bộ chiến sĩ Công an TPHCM hỗ trợ gia đình Đại úy Huy vượt qua nghịch cảnh.

Theo đó, năm 2020, Đại úy Huy trong lúc đi truy bắt đối tượng truy nã tại tỉnh Thanh Hóa thì không may bị tai nạn giao thông. Qua điều trị, Đại úy Huy bị chấn thương vùng trán, bị vỡ xương sọ, bờ nham nhở, hư mắt, tổn thương phức tạp. Sau thời gian phẫu thuật điều trị, sức khỏe của Đại úy Huy dần bình phục và tiếp tục công tác ở Đội Tổng hợp Công an quận Bình Thạnh, Tổ trực ban chuyên trách Công an quận.

Cuối năm 2022, sức khỏe Đại úy Huy có chiều hướng suy giảm mạnh, chân trái có triệu chứng teo cơ và đi lại khó khăn. Sau đó, Đại úy Huy được đưa vào bệnh viện Đại học Y dược điều trị nhưng không có kết quả tốt.

Tháng 3-2023, Đại úy Huy nhập viện tại Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM do suy hô hấp, nhiễm trùng máu, phải thở máy. Hiện Đại úy Huy đang được điều trị tại Phòng Điều trị tích cực, Khoa Nội thần kinh.

Hoàn cảnh gia đình rất khó khăn và neo đơn, Đại úy Huy cùng vợ và 2 con nhỏ ở nhờ nhà của bố mẹ vợ. Vợ Đại úy Huy làm việc tại Công ty Giầy da Thái Bình. Thời điểm chồng gặp nạn, vợ Đại úy Huy phải vay mượn tiền của bạn bè để chi trả cho viện phí nhưng không đủ.