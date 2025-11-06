Xã hội

Tháng 12: Hà Nội rực rỡ với Ngày hội “Việt Nam hạnh phúc - Vietnam Happy Fest 2025”

Bộ VH-TT-DL quyết định tổ chức Ngày hội “Việt Nam hạnh phúc - Vietnam Happy Fest 2025”. Sự kiện nhằm tôn vinh giá trị hạnh phúc, gắn kết cộng đồng và lan tỏa tinh thần tích cực trong xã hội.

Ngày hội dự kiến kéo dài 3 ngày trong tháng 12-2025, tại khu vực hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội, với không gian “Con đường Hạnh phúc” gồm 14 hoạt động trải nghiệm nghệ thuật, truyền thông và giao lưu sáng tạo.

Điểm nhấn đầu tiên là phòng chiếu phim “Hạnh phúc từng khoảnh khắc”, nơi khán giả cảm nhận những câu chuyện đời thường về hạnh phúc. Tiếp đó là triển lãm ảnh “Con đường hạnh phúc” trưng bày các tác phẩm nhiếp ảnh xuất sắc từ Giải thưởng Happy Vietnam các năm 2023 - 2025. Người tham dự có thể chụp ảnh, gửi lời nhắn tại “Cây hạnh phúc”, tham gia hoạt động “Gửi hạnh phúc đến ngày mai” hay viết thiệp chia sẻ cảm xúc.

Bên cạnh đó, Ngày hội còn tổ chức hội thảo chuyên đề “Hạnh phúc”, quy tụ các diễn giả, nghệ sĩ và người truyền cảm hứng chia sẻ hành trình tìm kiếm hạnh phúc và yêu thương bản thân. Khu vực “Lăng kính hạnh phúc” sẽ là điểm hẹn của các nhiếp ảnh gia trong và ngoài nước cùng hoạt động sáng tạo nghệ thuật.

Một điểm nhấn đặc biệt là chương “Hơn cả yêu” với lễ cưới tập thể của 80 cặp đôi. Sự kiện còn có hoạt động hiến máu “Giọt máu sẻ chia”, các buổi biểu diễn âm nhạc đường phố và đêm nghệ thuật “Vietnam Happy Concert 2025”, tái hiện hành trình hạnh phúc của đất nước qua âm nhạc và ánh sáng.

