Diện mạo mới bên hồ Hoàn Kiếm

Sau khi tòa nhà "Hàm cá mập" bị dỡ bỏ, lực lượng chức năng đã hoàn thành chỉnh trang nhiều hạng mục khu vực Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục. Đến nay, giai đoạn 1 của quá trình chỉnh trang Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục đã cơ bản hoàn thành, tạo ra không gian thoáng đãng và khang trang hơn bên hồ Hoàn Kiếm.

Khu vực Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục sau khi chỉnh trang rộng 1,4ha, trở thành không gian xanh thoáng đãng kết nối với phố cổ Hoàn Kiếm, không gian đi bộ bờ hồ Hoàn Kiếm trở thành điểm sinh hoạt cộng đồng.

Hiện nay, tại khu vực quảng trường, chính quyền địa phương đã bố trí nhiều nhiều chậu hoa được thiết kế hình vuông, có biểu tượng Khuê Văn Các, vừa tạo mỹ quan đô thị, vừa đảm bảo an toàn cho các hoạt động vui chơi bên trong.

Clip: Không gian Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục sau khi cải tạo

Không gian của Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục sau khi chỉnh trang đã khang trang, rộng rãi hơn. Ảnh: QUỐC KHÁNH

Đặc biệt, tại khu vực từng là tòa nhà "Hàm cá mập" (ở số 7-9 phố Đinh Tiên Hoàng, phường Hoàn Kiếm) sau khi bị phá dỡ thì hiện nay đã được lắp đặt màn hình LED khổ lớn, vừa phục vụ công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, vừa tạo điểm nhấn thị giác ấn tượng cho nhân dân và du khách khi tới vui chơi tại quảng trường.

Trên tuyến phố Đinh Tiên Hoàng, bãi xe đã được di dời, dải phân cách tháo dỡ, giao thông được tổ chức lại hợp lý hơn. Hệ thống cây xanh được bố trí thành hàng, đóng vai trò phân tách tự nhiên giữa các làn đường.

Hệ thống các chậu cây xanh được bố trí xung quanh quảng trường phân tách rõ ràng khu vực quảng trường và đường giao thông. Ảnh: QUỐC KHÁNH

Trước một số ý kiến trái chiều cho rằng khu vực Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục sau khi chỉnh trang thiếu đi sự hài hòa với cảnh quan chung vốn cổ kính của khu vực hồ Gươm, đại diện UBND phường Hoàn Kiếm cho biết, sau giai đoạn 1, không gian Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục đã được mở rộng, thông thoáng, mang ý nghĩa phục vụ người dân.

Thời gian tới, UBND phường Hoàn Kiếm sẽ tiếp tục thực hiện giai kỳ 2 của dự án cải tạo, chỉnh trang quảng trường về tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan như bố trí tháp ánh sáng, phần ngầm; nghiên cứu tái thiết mặt đứng tuyến phố liên quan trong phạm vi ranh giới nghiên cứu lập quy hoạch; nghiên cứu lát đá tổng thể khu vực quảng trường; bổ sung các tiện ích đô thị.

Sơ đồ khu vực Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục. Ảnh: QUỐC KHÁNH

Clip: Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục trở thành điểm nhấn bên hồ Hoàn Kiếm

Về quy hoạch xây dựng công trình ngầm, theo quy hoạch tổng thể mặt bằng, phường Hoàn Kiếm sẽ nghiên cứu xây dựng không gian ngầm khoảng 3 tầng hầm dưới phạm vi quảng trường chính, dự kiến bố trí không gian văn hóa, thương mại tại tầng hầm 1 và đỗ xe tại tầng hầm 2, 3.

>>> Dưới đây là một số hình ảnh về Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục vào sáng 10-9:

Đài phun nước Hồ Gươm nằm trên Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục. Ảnh: QUỐC KHÁNH

Rất nhiều chậu hoa, cây cảnh đã được sắp xếp xung quanh Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục sau khi cải tạo. Ảnh: QUỐC KHÁNH

Sau giai đoạn 1 cải tạo, Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục trở nên rộng rãi, thoáng đãng. Ảnh: QUỐC KHÁNH

QUỐC KHÁNH