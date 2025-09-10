Xã hội

Đô thị

Diện mạo mới bên hồ Hoàn Kiếm

SGGPO

Sau khi tòa nhà "Hàm cá mập" bị dỡ bỏ, lực lượng chức năng đã hoàn thành chỉnh trang nhiều hạng mục khu vực Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục. Đến nay, giai đoạn 1 của quá trình chỉnh trang Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục đã cơ bản hoàn thành, tạo ra không gian thoáng đãng và khang trang hơn bên hồ Hoàn Kiếm.

Khu vực Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục sau khi chỉnh trang rộng 1,4ha, trở thành không gian xanh thoáng đãng kết nối với phố cổ Hoàn Kiếm, không gian đi bộ bờ hồ Hoàn Kiếm trở thành điểm sinh hoạt cộng đồng.

Hiện nay, tại khu vực quảng trường, chính quyền địa phương đã bố trí nhiều nhiều chậu hoa được thiết kế hình vuông, có biểu tượng Khuê Văn Các, vừa tạo mỹ quan đô thị, vừa đảm bảo an toàn cho các hoạt động vui chơi bên trong.

Clip: Không gian Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục sau khi cải tạo
z6995745238749_39627fadfdbd1cd7c77e5cdb8bc2af37.jpg
Không gian của Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục sau khi chỉnh trang đã khang trang, rộng rãi hơn. Ảnh: QUỐC KHÁNH

Đặc biệt, tại khu vực từng là tòa nhà "Hàm cá mập" (ở số 7-9 phố Đinh Tiên Hoàng, phường Hoàn Kiếm) sau khi bị phá dỡ thì hiện nay đã được lắp đặt màn hình LED khổ lớn, vừa phục vụ công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, vừa tạo điểm nhấn thị giác ấn tượng cho nhân dân và du khách khi tới vui chơi tại quảng trường.

Trên tuyến phố Đinh Tiên Hoàng, bãi xe đã được di dời, dải phân cách tháo dỡ, giao thông được tổ chức lại hợp lý hơn. Hệ thống cây xanh được bố trí thành hàng, đóng vai trò phân tách tự nhiên giữa các làn đường.

z6995745148582_ef5ed9c9a33bce73398c3689ce92838b.jpg
Hệ thống các chậu cây xanh được bố trí xung quanh quảng trường phân tách rõ ràng khu vực quảng trường và đường giao thông. Ảnh: QUỐC KHÁNH

Trước một số ý kiến trái chiều cho rằng khu vực Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục sau khi chỉnh trang thiếu đi sự hài hòa với cảnh quan chung vốn cổ kính của khu vực hồ Gươm, đại diện UBND phường Hoàn Kiếm cho biết, sau giai đoạn 1, không gian Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục đã được mở rộng, thông thoáng, mang ý nghĩa phục vụ người dân.

Thời gian tới, UBND phường Hoàn Kiếm sẽ tiếp tục thực hiện giai kỳ 2 của dự án cải tạo, chỉnh trang quảng trường về tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan như bố trí tháp ánh sáng, phần ngầm; nghiên cứu tái thiết mặt đứng tuyến phố liên quan trong phạm vi ranh giới nghiên cứu lập quy hoạch; nghiên cứu lát đá tổng thể khu vực quảng trường; bổ sung các tiện ích đô thị.

z6995762120439_14a1ea2e3d520978ee3a3a91890cbe34.jpg
Sơ đồ khu vực Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục. Ảnh: QUỐC KHÁNH
Clip: Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục trở thành điểm nhấn bên hồ Hoàn Kiếm

Về quy hoạch xây dựng công trình ngầm, theo quy hoạch tổng thể mặt bằng, phường Hoàn Kiếm sẽ nghiên cứu xây dựng không gian ngầm khoảng 3 tầng hầm dưới phạm vi quảng trường chính, dự kiến bố trí không gian văn hóa, thương mại tại tầng hầm 1 và đỗ xe tại tầng hầm 2, 3.

>>> Dưới đây là một số hình ảnh về Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục vào sáng 10-9:

z6995745190569_d217f63a8a0526b6d35662ff521a03ce.jpg
Đài phun nước Hồ Gươm nằm trên Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục. Ảnh: QUỐC KHÁNH
z6995745180846_d796a75eaac552dfb4c4ef4a9fab7cfd.jpg
z6995745141967_47722c775e2866a941072dd77cb6a796.jpg
Rất nhiều chậu hoa, cây cảnh đã được sắp xếp xung quanh Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục sau khi cải tạo. Ảnh: QUỐC KHÁNH
z6995745147000_61f2c89ceb54b8f1441ca026791ba348.jpg
z6995745238749_39627fadfdbd1cd7c77e5cdb8bc2af37.jpg
Sau giai đoạn 1 cải tạo, Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục trở nên rộng rãi, thoáng đãng. Ảnh: QUỐC KHÁNH
Tin liên quan
QUỐC KHÁNH

Từ khóa

Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục hồ Hoàn Kiếm Hàm cá mập Hà Nội

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Phó Tổng Biên tập Phụ trách: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Thành Lợi, Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: (028) 3.9294.069, 3.9294.068

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn