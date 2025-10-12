Nhiều hoạt động kết nối, trải nghiệm tại ngày hội "Gia đình trẻ hạnh phúc"

Sáng 12-10, tại Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã khai mạc ngày hội "Gia đình trẻ hạnh phúc" và tuyên dương Gia đình trẻ tiêu biểu năm 2025 với chủ đề “Bên nhau, mình là nhà - Viết hành trình yêu thương”.

Các gia đình trẻ hào hứng tham gia nhiều hoạt động trong ngày hội "Gia đình trẻ hạnh phúc" ngày 12-10

Tại sự kiện, các gia đình trẻ đã hào hứng tham gia nhiều hoạt động có tính kết nối, trải nghiệm, như: trạm trò chơi gắn kết mang chủ đề “Hành trình yêu thương”; góc trải nghiệm minigame tương tác với bộ câu hỏi về gia đình; khu vực chụp ảnh lưu niệm cùng các gian hàng đa dạng, phù hợp cho các thành viên trong gia đình...

Các gian hàng, hoạt động trải nghiệm, tư vấn... thu hút các gia đình trẻ

Đặc biệt, lễ tuyên dương 10 “Gia đình trẻ tiêu biểu” năm 2025 và đêm nhạc “Viết hành trình yêu thương” sẽ diễn ra vào tối nay. Đây là những gia đình tiêu biểu trên cả nước đã nỗ lực vượt qua những khó khăn của cuộc sống để xây dựng gia đình ấm no, hòa thuận, hạnh phúc, tiến bộ; tổ chức lao động, sản xuất, kinh doanh, công tác đạt năng suất và hiệu quả; thực hiện tốt vai trò chăm sóc và giáo dục con cái.

Anh Nguyễn Kim Quy, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cho biết, việc triển khai chương trình “Xây dựng gia đình trẻ hạnh phúc” giai đoạn 2021 - 2025 nhằm tăng cường tuyên truyền trong thanh niên về vai trò và giá trị của gia đình đối với mỗi cá nhân; ý nghĩa của việc xây dựng gia đình trẻ ấm no, hạnh phúc đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; biểu dương những gia đình trẻ điển hình, tiêu biểu; lan tỏa và phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam.

Thời gian tới, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động giáo dục tiền hôn nhân cho thanh niên, trang bị những kỹ năng cần thiết về cuộc sống gia đình cho những người trẻ; giải quyết những vấn đề tâm lý trong giới trẻ; hỗ trợ, đồng hành với thanh niên và các gia đình trẻ trong lập thân, lập nghiệp, làm kinh tế, nuôi dạy con cái.

Theo Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, được triển khai từ năm 2020 đến nay, chương trình đã tuyên dương 98 gia đình trẻ tiêu biểu.

BÍCH QUYÊN