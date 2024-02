Tháng 2, miền Nam ít mưa, miền Bắc rét

Dự báo Hà Nội rét trong dịp Tết Giáp Thìn 2024

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, trong tháng 1-2024, mặc dù xuất hiện 3 đợt không khí lạnh ở phía Bắc (gây rét đậm, rét hại diện rộng) nhưng tính chung, nhiệt độ trung bình tháng 1 ở Bắc bộ, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, khu vực Nam bộ và một số nơi ở Tây Nguyên vẫn phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm (cùng thời kỳ) 1-1,5 độ C (các nơi còn lại cũng cao hơn 0,5-1 độ C).

Tuy nhiên, trong 10 ngày cuối tháng 1, nhiệt độ ở Bắc bộ và Thanh Hóa phổ biến thấp hơn trung bình nhiều năm khoảng 2,5-3,5 độ C. Đây là thời điểm xảy ra đợt rét đậm rét hại diện rộng do không khí lạnh cường độ mạnh vừa xảy ra ở miền Bắc, nhiều điểm xuất hiện băng giá, mưa tuyết.

Cũng trong 10 ngày cuối tháng 1, nhiệt độ tại khu vực Nghệ An đến Quảng Bình phổ biến thấp hơn trung bình nhiều năm từ 1,5-2,5 độ C; khu vực Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế thấp hơn từ 0,5-1 độ C. Trong khi đó, khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận và Tây Nguyên cao hơn trung bình nhiều năm từ 0,5-1 độ C; Nam bộ cao hơn từ 1-1,5 độ C. Nắng nóng tiếp tục xuất hiện cục bộ ở Đông Nam bộ, có nơi có giá trị nhiệt độ cao nhất ngày vượt giá trị lịch sử.

Dự báo trong tháng 2-2024, nhiệt độ trung bình trên cả nước tiếp tục phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm từ 0,5-1 độ C. Tây Nguyên và Nam bộ phổ biến ít mưa. Tuy nhiên, khu vực Trung Trung bộ, Nam Trung bộ có khả năng xuất hiện các đợt mưa, mưa rào và cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to.

Trong 10 ngày giữa tháng 2, không khí lạnh có khả năng hoạt động với cường độ xấp xỉ trung bình nhiều năm cùng thời kỳ, có thể gây ra băng giá ở một số nơi vùng núi cao phía Bắc. Sương mù và mưa phùn có thể gây ảnh hưởng đến khả năng quan sát, tăng nguy cơ va chạm trong các hoạt động lưu thông. Khu vực Tây Nguyên và Nam bộ phổ biến ít mưa và khô hạn còn kéo dài.

VĂN PHÚC