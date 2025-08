Điện Biên và Sơn La: Tổng lực khắc phục hậu quả mưa lũ

Huy động lực lượng tìm kiếm người mất tích

Tại bản Hán Pu Xi (xã Xa Dung, tỉnh Điện Biên) - nơi có 2 trẻ em mất tích, từ sáng sớm 2-8, gần 150 người gồm: quân đội, công an, dân quân tự vệ, đơn vị quản lý đường bộ và hàng trăm người dân đã huy động máy móc, thiết bị khẩn trương đào bới bùn đất, tìm kiếm. Công an tỉnh Điện Biên cũng tăng cường thêm 100 cán bộ chiến sĩ, nâng tổng lực lượng công an tham gia ứng cứu tại hiện trường lên gần 300 người. Công tác cứu hộ vẫn gặp rất nhiều trở ngại do lớp bùn đất dày, nước từ khe núi vẫn đổ về, nhiều tuyến đường bị sạt lở, chia cắt hoàn toàn. Đến 10 giờ 30 ngày 2-8, lực lượng chức năng đã tìm được thi thể 2 cháu M.A.D. (14 tuổi) và M.A.G. (12 tuổi) bị vùi lấp trong một nền nhà bị sập.

Lực lượng chức năng khẩn trương tìm người mất tích ở tỉnh Điện Biên, ngày 2-8

Trước thiệt hại nghiêm trọng do thiên tai gây ra, từ chiều 1-8, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã có mặt tại tỉnh Điện Biên. Sáng 2-8, Phó Thủ tướng đã trực tiếp đến hiện trường bản Hán Pu Xi (xã Xa Dung) để kiểm tra, chỉ đạo công tác cứu hộ, khắc phục hậu quả. Phó Thủ tướng yêu cầu khẩn trương tiếp cận toàn bộ các bản, nắm bắt kịp thời nhu cầu thiết yếu của người dân, không để người dân thiếu đói, cô lập, không có thông tin. Đặc biệt, phải đảm bảo tuyệt đối an toàn cho lực lượng cứu nạn và người dân vùng lũ. Phó Thủ tướng cũng giao các địa phương thống kê thiệt hại, phối hợp các lực lượng phân bổ hàng cứu trợ hợp lý, ưu tiên những khu vực bị cô lập.

Khẩn trương cứu trợ

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, ngày 2-8, Lữ đoàn Không quân 918 đã điều động máy bay trực thăng vận chuyển 2 tấn hàng cứu trợ từ sân bay Gia Lâm (Hà Nội) lên vùng lũ Tây Bắc. Trong đó, 1 tấn hàng gồm lương khô, nước uống, mì tôm đã được thả dù xuống bản Hán Pu Xi. Số hàng còn lại tập kết tại sân vận động xã Na Son (tỉnh Điện Biên) để phân phối về các điểm bị cô lập khác. Cùng ngày, đoàn công tác của Ủy ban MTTQ tỉnh Điện Biên đã trực tiếp đến các xã Na Son và Xa Dung để trao hỗ trợ bước đầu cho các hộ dân bị ảnh hưởng. Mỗi gia đình có người tử vong hoặc nhà bị lũ cuốn trôi được hỗ trợ 25 triệu đồng cùng các nhu yếu phẩm.

Theo thống kê ban đầu, mưa lớn từ đêm 31-7 đã gây lũ ống, lũ quét tại các xã Xa Dung, Na Son, Mường Luân, Tìa Dình, Phình Giàng, Pu Nhi, Suối Lư… của tỉnh Điện Biên khiến hàng chục ngôi nhà bị cuốn trôi, nhiều bản làng bị cô lập hoàn toàn. Một số khu vực hiện vẫn mất điện, mất liên lạc. Các lực lượng tại chỗ vẫn tập trung hỗ trợ di dời dân ra khỏi vùng nguy hiểm, cấp phát thuốc, lương thực, nhà bạt, máy phát điện, phao cứu sinh… nhằm giúp người dân ổn định cuộc sống sớm nhất có thể.

Lực lượng chức năng ở tỉnh Sơn La tham gia khắc phục thiên tai sau khi nước rút

Trong khi đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La Nguyễn Thành Công đã chỉ đạo các lực lượng khẩn trương khắc phục hậu quả, hỗ trợ người dân vùng ngập lũ ở tỉnh. Tại xã Sông Mã, từ rạng sáng, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ quân đội, công an, đoàn viên thanh niên và người dân đồng loạt ra quân dọn bùn đất, khơi thông cống rãnh, làm sạch đường làng, ngõ xóm. Trong chợ trung tâm Sông Mã, hơn 300 tiểu thương chịu thiệt hại nặng, đã được các lực lượng tập trung dọn dẹp, giội rửa bùn đất, giúp các tiểu thương sớm khôi phục buôn bán sau khi nước rút. Theo thống kê sơ bộ, toàn xã Sông Mã có 1 nhà bị lũ cuốn trôi, hơn 400 hộ dân và 300 hộ kinh doanh bị ngập úng. Hệ thống giao thông, điện lực, viễn thông bị gián đoạn nghiêm trọng, nhiều tuyến đường bị chia cắt. Còn tại xã Huổi Một, UBND xã báo cáo thiên tai đã ảnh hưởng trực tiếp tới 179 hộ dân ở 23 bản. Một số bản như Nậm Pù, Cang Cói và Chả Huổi xuất hiện vết nứt trên nền đất. Giao thông trên địa bàn xã đang bị chia cắt nghiêm trọng, đặc biệt là tuyến Huổi Một - Nậm Mằn (trước đây) và các tuyến liên bản khác. Một cầu bê tông vào Nhà máy Thủy điện Nậm Công 3 bị lũ cuốn trôi, nhiều điểm trường sạt lở hoặc sụt lún nền móng. Ngay khi xảy ra thiên tai, xã Huổi Một đã kịp thời sơ tán dân, cấp phát lương thực và hỗ trợ tại chỗ. Tuy nhiên, nhiều khu vực vẫn bị cô lập.

Kiểm tra hiện trường ngày 2-8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La Nguyễn Thành Công yêu cầu xã tập trung toàn lực khắc phục thiệt hại tại các trường học, không để học sinh phải nghỉ học dài ngày. Tỉnh Sơn La cũng lên phương án dự trữ đầy đủ lương thực, nhu yếu phẩm cho các bản vùng sâu, vùng xa đang bị chia cắt, sẵn sàng ứng phó với đợt mưa lớn diện rộng có thể xảy ra từ ngày 4 đến ngày 8-8 tới.

Nhiều nhà máy thủy điện bị mưa lũ tàn phá Mưa lớn kéo dài từ ngày 31-7 đến sáng 2-8 đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho hệ thống thủy điện trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Nhiều nhà máy bị ngập nước, sạt lở, mất kết nối điện lưới hoặc hư hỏng thiết bị, phải dừng phát điện và chuyển sang vận hành bằng nguồn điện dự phòng. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Điện Biên cho biết, lũ lớn cũng làm đổ gãy 1 trạm biến áp ở xã Xa Dung, ảnh hưởng đến 97 trạm biến áp và gần 9.000 khách hàng. Các xã như Tìa Dình, Xa Dung, Na Son, Mường Luân bị mất điện hoàn toàn, một số nơi mất liên lạc do nhiều trạm BTS bị gián đoạn.

PHÚC VĂN