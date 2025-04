Thăng cấp vượt bậc hàm đối với Thượng úy hy sinh khi truy bắt tội phạm ma túy

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang vừa ký quyết định thăng cấp bậc hàm từ Thượng úy lên Thiếu tá (thăng cấp bậc hàm vượt bậc) đối với Thượng úy Nguyễn Đăng Khải (sinh năm 1996, quê Hưng Yên; cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Quảng Ninh).

Trước đó, như Báo SGGP đã thông tin, trong quá trình đấu tranh, triệt phá 1 chuyên án ma túy đặc biệt nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, Thượng úy Nguyễn Đăng Khải đã anh dũng hy sinh khi đang thực hiện nhiệm vụ.

Hình ảnh tại quê nhà Thiếu tá Nguyễn Đăng Khải

Theo Công an tỉnh Quảng Ninh, qua công tác đấu tranh với đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy liên tỉnh, khoảng 20 giờ 20 phút ngày 17-4 tại khu vực gần Chung cư Dragon Castel (thuộc tổ 10, khu 10, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh), tổ công tác của Công an tỉnh Quảng Ninh do Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy chủ trì đã phát hiện, bắt giữ 2 đối tượng (gồm Nguyễn Hữu Đằng, sinh năm 1967, trú tại khu 4B, phường Hùng Thắng, thành phố Hạ Long; Hà Thương Hải, sinh năm 1994, xã Thu Cúc, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ), thu giữ 16 bánh ma tuý heroin.

Trong quá trình truy bắt những đối tượng còn lại, các đối tượng đã sử dụng vũ khí quân dụng tấn công lực lượng công an khiến Thượng úy Nguyễn Đăng Khải bị trúng đạn, hy sinh. Tổ công tác đã thu giữ 2 khẩu súng, 1 lựu đạn.

Thượng úy Nguyễn Đăng Khải, cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Ninh

Công an tỉnh Quảng Ninh đã phối hợp các cục nghiệp vụ, công an các địa phương lân cận, các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương huy động tối đa lực lượng, phương tiện để truy bắt các đối tượng bỏ trốn. Khoảng 4 giờ 30 phút ngày 18-4, các lực lượng chức năng bắt thêm 2 đối tượng là Hoàng Văn Đông và Hà Quang Sơn (cùng sinh năm 1994; cùng trú tại xã Thu Cúc, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ).

Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định truy nã đối tượng Bùi Đình Khánh (sinh năm 1994; trú tại Tổ 6, khu 1, phường Giếng Đáy, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) về tội mua bán trái phép chất ma túy. Bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến cơ quan Công an, Viện Kiểm sát nhân dân hoặc Ủy ban nhân dân nơi gần nhất. Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng bị truy nã, phải báo ngay cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Quảng Ninh) theo số điện thoại 0692808195.

Chiều 18-4, tại quê nhà (thị trấn Trần Cao, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên), Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp với gia đình và các đơn vị chức năng tổ chức trọng thể lễ tang đồng chí Thiếu tá Nguyễn Đăng Khải.

Đoàn của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy do Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quang (Phó Cục trưởng) dẫn đầu, đã đến viếng Thiếu tá Nguyễn Đăng Khải.

Đoàn Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tại lễ tang Thiếu tá Nguyễn Đăng Khải

Trước đó, nhiều đoàn từ các ban, ngành, đoàn thể của tỉnh Quảng Ninh đã đến viếng, thăm hỏi và chia buồn cùng thân nhân Thiếu tá Nguyễn Đăng Khải.

Theo thông tin từ Bộ Công an, đã hoàn thiện hồ sơ, đề nghị Chủ tịch nước truy tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất đối với Thiếu tá Nguyễn Đăng Khải; đề nghị Bộ Nội vụ trình Thủ tướng Chính phủ xét công nhận liệt sĩ và cấp bằng "Tổ quốc ghi công" đối với Thiếu tá Nguyễn Đăng Khải, đã hy sinh trong khi thực hiện nhiệm vụ đấu tranh, bắt giữ đối tượng phạm tội mua bán trái phép chất ma túy.

Người thân bên linh cữu Thiếu tá Nguyễn Đăng Khải

ĐỖ TRUNG