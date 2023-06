Thành lập 2 thị trấn Tiệm Tôm và Phước Mỹ Trung

Theo đó, xã An Thủy (huyện Ba Tri) có diện tích tự nhiên 2.236ha, 4.984 hộ, với 20.790 nhân khẩu, bao gồm các ấp: An Bình, An Thạnh, An Thới, An Thuận.

Sau khi thành lập, thị trấn Tiệm Tôm sẽ có 5 khu phố trên tinh thần giữ nguyên tên gọi và hiện trạng về diện tích, số hộ, nhân khẩu của các ấp thuộc xã An Thủy.

Riêng thị trấn Phước Mỹ Trung được thành lập trên cơ sở toàn bộ 8,32km² diện tích tự nhiên và quy mô dân số 9.879 người của xã Phước Mỹ Trung. Sau khi thành lập thị trấn Phước Mỹ Trung, huyện Mỏ Cày Bắc có 13 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 12 xã và 1 thị trấn.