Thành lập Tổ công tác thường trực đảm bảo an ninh trật tự tại Phú Quốc

Sáng 3-3, tại TP Phú Quốc (Kiên Giang), Công an tỉnh Kiên Giang tổ chức lễ công bố quyết định thành lập Tổ công tác thường trực bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn TP Phú Quốc.

Lãnh đạo tỉnh Kiên Giang tặng hoa chúc mừng, động viên Tổ công tác thường trực bảo đảm ANTT trên địa bàn TP Phú Quốc

Tổ công tác có 97 thành viên, gồm lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ chiến sĩ thuộc các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Kiên Giang. Thượng tá Mai Phương Nam, Trưởng phòng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh Kiên Giang làm Tổ trưởng; Thượng tá Trương Sa My, Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Kiên Giang làm Tổ phó thường trực.

Đường dây nóng tiếp nhận tin báo, tố giác tội phạm của Tổ công tác: 0918.655.355.

Thời gian qua, Đảng ủy và Ban Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang đã chỉ đạo các đơn vị, địa phương triển khai nhiều biện pháp nhằm bảo đảm an ninh trật tự (ANTT). Trong năm 2024, tình hình ANTT tại TP Phú Quốc được giữ vững, nhiều vụ việc liên quan đến an ninh đã được giải quyết kịp thời, nhiều đối tượng phạm tội bị khởi tố và bắt giữ.

Dù đạt được nhiều kết quả tích cực, tình hình ANTT ở Phú Quốc vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ diễn biến phức tạp. Để đảm bảo ANTT, Công an tỉnh Kiên Giang đã thành lập Tổ công tác thường trực tại TP Phú Quốc. Mục tiêu của Tổ công tác là duy trì ổn định tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, phục vụ phát triển kinh tế và du lịch.

Đại tá Nguyễn Văn Hận, Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang yêu cầu các đơn vị nâng cao tinh thần trách nhiệm và khẩn trương xây dựng kế hoạch cụ thể. Việc bố trí lực lượng và phương tiện cần được thực hiện hiệu quả để ngăn chặn các vụ việc phức tạp. Bên cạnh đó, cần tăng cường phối hợp giữa công an và các ban, ngành để trao đổi thông tin về tình hình ANTT; thường xuyên kiểm tra việc chấp hành quy định và quy trình công tác; kiên quyết xử lý các trường hợp thiếu trách nhiệm hoặc dung túng tội phạm.

THÀNH NHƠN