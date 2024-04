Sáng 10-4, Công an TPHCM tổ chức lễ xuất quân các hoạt động đồng hành cùng thanh niên Công an xã, thị trấn và ra mắt công trình của Thanh niên Công an TPHCM giai đoạn 2024 – 2027.

Dự có các đồng chí: Thiếu tướng Trần Đức Tài, Phó Giám đốc Công an TPHCM; Thượng tá Nguyễn Đình Dương, Phó Giám đốc Công an TPHCM; Ngô Minh Hải, Phó Bí thư Thường trực Thành đoàn TPHCM…

Theo đó, với 5 nội dung đồng hành và 6 chỉ tiêu cơ bản, Tuổi trẻ Công an TPHCM đã xác lập các hoạt động thiết thực, phân công phụ trách cụ thể, đảm bảo mỗi công an xã, thị trấn có 1 cơ sở Đoàn khối phòng – ban; 1 cơ sở Đoàn khối công an địa phương.

Đại diện Tuổi trẻ Công an TPHCM báo cáo tại buổi lễ

Ban Thanh niên Công an TPHCM đã tham mưu lãnh đạo đơn vị, đề xuất triển khai 3 giải pháp, hạng mục trọng điểm, thiết thực; góp phần đảm bảo an ninh, an toàn sản xuất, kinh doanh tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao.

Phát biểu chỉ đạo, Thiếu tướng Trần Đức Tài, Phó Giám đốc Công an TPHCM biểu dương Tuổi trẻ Công an TPHCM trong thời gian qua đã tham mưu thực hiện tốt nội dung nhằm phát huy tính xung kích, sáng tạo, tiên phong của thanh niên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác chuyên môn nghiệp vụ, đạt nhiều thành tích cao.

Thiếu tướng Trần Đức Tài, Phó Giám đốc Công an TPHCM phát biểu chỉ đạo

Thiếu tướng Trần Đức Tài đề nghị cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên Công an TPHCM chú trọng hỗ trợ công an xã, thị trấn, đảm bảo tương trợ lẫn nhau; phối hợp chặt chẽ trong công tác tại địa bàn cơ sở, tạo nên phong trào lớn mạnh và khí thế thi đua sôi nổi.

Phó Bí thư Thường trực Thành đoàn TPHCM Ngô Minh Hải tặng bằng khen đột xuất cho 3 tập thể, 9 cá nhân có thành tích xuất sắc

Dịp này, Phó Bí thư Thường trực Thành đoàn TPHCM Ngô Minh Hải cũng trao tặng bằng khen đột xuất cho 3 tập thể, 9 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trong vụ hỏa hoạn vào ngày 1-4 tại phường 2 (quận 8); trao tặng Bằng khen của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2023.

Ban Giám đốc Công an TPHCM cũng trao quà động viên cho 15 đồng chí là Công an xã có thành tích xuất sắc trong chuyên môn nghiệp vụ tại đơn vị

Sau lễ xuất quân, Tuổi trẻ Công an TPHCM triển khai 5 hoạt động điểm tại 5 địa bàn xã, thị trấn. Đồng thời, tại 21 quận huyện và TP Thủ Đức cũng đồng loạt xuất quân các hoạt động đồng hành cùng thanh niên công an xã, thị trấn và ra mắt công trình của Thanh niên Công an TPHCM giai đoạn 2024 – 2027.

CHÍ THẠCH