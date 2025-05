Thành phố Hồ Chí Minh - Từ quá khứ hào hùng, hiện thực hóa khát vọng vươn mình

- PHÓNG VIÊN: Thưa đồng chí, nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, xin đồng chí chia sẻ ý nghĩa của sự kiện lịch sử này đối với TPHCM và cả nước?

Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM

Ảnh: VIỆT DŨNG

- Đồng chí NGUYỄN THANH NGHỊ: Ngày 30-4-1975 là cột mốc lịch sử quan trọng không chỉ với TPHCM mà với cả dân tộc Việt Nam. Cách đây nửa thế kỷ, Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử đã làm nên Đại thắng mùa Xuân năm 1975, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Với TPHCM, nơi chứng kiến 5 cánh quân tiến vào giải phóng Sài Gòn, đó là khởi đầu cho hành trình xây dựng và phát triển. Sự kiện lịch sử ấy cũng mở ra kỷ nguyên mới của dân tộc - kỷ nguyên của độc lập, thống nhất và cùng nhau xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Trưa ngày 30-4-1975, xe tăng Quân Giải phóng tiến thẳng vào Dinh Độc Lập

Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước là sự kiện lịch sử, chính trị trọng đại của đất nước nói chung và TPHCM nói riêng. Đây là dịp để tuyên truyền, khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, những bài học kinh nghiệm quý báu vào công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển Thành phố trước yêu cầu mới của kỷ nguyên vươn mình phát triển của đất nước. Đây cũng là dịp tôn vinh và thể hiện lòng biết ơn sâu sắc tới các thế hệ đi trước đã hy sinh xương máu và có nhiều đóng góp to lớn vì độc lập, hòa bình, thống nhất đất nước; đồng thời cổ vũ, động viên thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XI của Đảng bộ TPHCM.

Trong hành trình xây dựng, bảo vệ và phát triển Thành phố 50 năm qua, Đảng bộ và Nhân dân TPHCM luôn nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, năng động, sáng tạo và đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Kinh tế - xã hội Thành phố liên tục phát triển. Quy mô nền kinh tế Thành phố đến nay đạt khoảng 1,78 triệu tỷ đồng. Đời sống của người dân Thành phố không ngừng được nâng cao, từ mức thu nhập bình quân đầu người chỉ 65 USD/năm vào những ngày giải phóng, đến cuối năm 2024 đạt 7.758 USD/năm và phấn đấu đạt 8.500 USD/năm vào cuối năm 2025. Các lĩnh vực xã hội được quan tâm. Quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Sự năng động, sáng tạo và những thành tựu đạt được của TPHCM là rất đáng tự hào, khẳng định vai trò đầu tàu, trung tâm của cả nước trên nhiều lĩnh vực, góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của đất nước. Nhìn lại chặng đường ấy, chúng ta càng thấy rõ ý nghĩa lịch sử của 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; càng trân quý giá trị của hòa bình, độc lập, tự do, thống nhất; từ đó, khơi dậy khát vọng xây dựng một Việt Nam giàu mạnh, hùng cường.

TPHCM

- TPHCM chuẩn bị như thế nào cho lễ kỷ niệm trọng đại này, đặc biệt về tinh thần mà TPHCM muốn lan tỏa?

- Thực hiện nhiệm vụ do Trung ương giao, TPHCM đã chuẩn bị chu đáo, với sự chỉ đạo, hỗ trợ chặt chẽ từ Ban Chỉ đạo Trung ương về kỷ niệm các ngày lễ lớn. Các sự kiện trọng tâm gồm lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành; các chương trình nghệ thuật đặc biệt; cùng nhiều hoạt động, chương trình, dự án hạ tầng, công tác an sinh xã hội và các chương trình đền ơn đáp nghĩa, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân. Các hoạt động được tổ chức theo hướng đổi mới, trang trọng, an toàn, tiết kiệm nhưng đảm bảo hấp dẫn và lan tỏa niềm tự hào dân tộc.

Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước không chỉ để ôn lại truyền thống lịch sử hào hùng của dân tộc, mà còn khơi dậy tinh thần đoàn kết, ý chí tiến lên trong giai đoạn phát triển mới để Thành phố vững tin bước vào kỷ nguyên vươn mình phát triển của đất nước. Do đó, mọi hoạt động của ngày lễ đều hướng về Nhân dân, tri ân các thế hệ đã cống hiến, hy sinh và truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ về trách nhiệm xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên mới. Lễ kỷ niệm khẳng định giá trị lịch sử của cuộc kháng chiến cứu nước trường kỳ, gian khổ để giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước; đồng thời, khẳng định giá trị đó đã là điểm tựa, là hành trang, là cơ sở quan trọng cho những thành tựu của chặng đường phấn đấu xây dựng, bảo vệ, phát triển Thành phố đầy gian lao nhưng cũng rất tự hào trong 50 năm qua. Qua đó, để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người dân và bạn bè quốc tế.

- TPHCM thực hiện chăm lo đời sống Nhân dân, đặc biệt là người có công, nhân dịp này như thế nào, thưa đồng chí?

- Là đô thị lớn với tốc độ phát triển nhanh, TPHCM luôn chú trọng phát triển kinh tế cùng với đảm bảo an sinh xã hội và bảo vệ môi trường. Trong những năm qua, Thành phố luôn quan tâm, chăm lo, cải thiện, nâng cao đời sống người dân. Qua đó, đời sống Nhân dân từng bước được cải thiện, thu nhập tăng lên. Các chính sách giảm nghèo, chăm lo an sinh xã hội được quan tâm triển khai. Đến nay, trên địa bàn Thành phố không còn hộ nghèo theo chuẩn quốc gia; tiếp tục thực hiện tốt chương trình đền ơn đáp nghĩa. Thành phố đã hoàn thành rà soát để tiếp tục thực hiện chính sách đối với người có công, sửa chữa nhà tình nghĩa, đảm bảo 100% Bà mẹ Việt Nam Anh hùng còn sống được phụng dưỡng và đảm bảo người có công cùng gia đình có mức sống từ trung bình khá trở lên. Nhân dịp kỷ niệm này, TPHCM cũng tập trung chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân. Vừa qua, Thành phố đã hoàn thành sớm chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người dân. Cùng với đó là giải quyết kịp thời các chế độ, chính sách cho người có công và thân nhân; chỉnh trang nghĩa trang liệt sĩ, đài tưởng niệm; trùng tu di tích lịch sử cách mạng, bảo tàng, nhà lưu niệm, tưởng niệm, đảm bảo chất lượng, tiết kiệm và mang ý nghĩa tuyên truyền, giáo dục mà không phô trương, hình thức, lãng phí.

Các hoạt động đó là trách nhiệm và hành động thiết thực xuất phát từ đạo lý uống nước, nhớ nguồn, lòng biết ơn sâu sắc công lao trời biển của các thế hệ người có công với nước; là thể hiện bản chất “Thành phố nghĩa tình”.

Tuyến Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) hoàn thành và đưa vào vận hành. Ảnh: HOÀNG HÙNG

- TPHCM đang khẩn trương thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị. Đồng chí có thể chia sẻ về định hướng lớn của Thành phố về cuộc cách mạng này, để phát huy thành tựu 50 năm qua?

- Thành phố nghiêm túc, quyết liệt và khẩn trương thực hiện chủ trương của Trung ương về sắp xếp đơn vị hành chính các cấp, xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp; đồng thời đang phối hợp chặt chẽ với các tỉnh Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu xây dựng, triển khai Đề án sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM cũng đã đề ra các nhóm nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục sắp xếp, hoàn thiện tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị TPHCM, nhằm tiếp tục phát huy những thành tựu 50 năm qua, đáp ứng yêu cầu phát triển trong kỷ nguyên mới.

Sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, sắp xếp đơn vị hành chính theo các chỉ đạo, kết luận của Trung ương là để tinh gọn tổ chức, bộ máy; hoạt động hiệu lực, hiệu quả; giảm cấp hành chính trung gian phù hợp với thực tiễn, mở rộng không gian phát triển, tăng cường nguồn lực của địa phương để phát triển TPHCM theo định hướng được xác định tại các Nghị quyết của Trung ương, Bộ Chính trị với mục tiêu gần dân, sát dân, phục vụ Nhân dân tốt hơn. Qua sắp xếp sẽ là cơ sở, động lực lớn hơn để Thành phố hướng đến trở thành Thành phố toàn cầu, phát triển thông minh, hiện đại, năng động, hội nhập; tăng trưởng xanh, bền vững, kết tinh các giá trị tiên tiến của châu Á và thế giới; đóng góp lớn hơn cho sự phát triển của đất nước.

Tuyến Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên). Ảnh: HOÀNG HÙNG

- Cuối cùng, đồng chí muốn gửi thông điệp gì nhân sự kiện trọng đại này?

- Lãnh đạo Thành phố xin gửi lời tri ân sâu sắc đến các thế hệ đã hy sinh, cống hiến cho độc lập, tự do, thống nhất của đất nước; xin trân trọng cám ơn các thế hệ Nhân dân Thành phố đã chung sức, đồng lòng, đoàn kết vì một Thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình. Lãnh đạo Thành phố cũng mong muốn Nhân dân TPHCM và cả nước biến niềm tự hào 50 năm thống nhất đất nước thành hành động cụ thể, cùng tiếp tục chung tay xây dựng TPHCM và đất nước ta ngày càng phát triển, phồn thịnh.

Không gian xanh mát, kiến trúc cảnh quan hiện đại trong khu đô thị Sala (TP Thủ Đức) - biểu tượng khu đô thị sinh thái kiểu mẫu giữa lòng TPHCM. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Trong chặng đường cách mạng phát triển 50 năm qua, Thành phố luôn phát huy truyền thống cách mạng, năng động, sáng tạo và vượt qua rất nhiều khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển, gắn tăng trưởng kinh tế với tiến bộ và công bằng xã hội, xây dựng môi trường sống ngày càng tốt hơn cho Nhân dân. Những kết quả đáng tự hào mà Thành phố đạt được là cơ sở, động lực mới cho khát vọng vươn lên và cho sự nỗ lực, sáng tạo của cả hệ thống chính trị và mỗi người dân Thành phố.

Thành phố mong muốn Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước là dịp để TPHCM cùng nhau quyết tâm, thể hiện trách nhiệm xây dựng Thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình; xứng đáng với kỳ vọng và niềm tin yêu của cả nước; xứng đáng với Thành phố mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, Thành phố anh hùng; vững tin cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới vươn mình phát triển, hướng tới mục tiêu Việt Nam trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao vào năm 2045.

Một góc khu đô thị đảo kim cương (TP Thủ Đức) với hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại. Ảnh: HOÀNG HÙNG

TPHCM, nơi tổ chức các hoạt động chính kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, mong muốn để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng người dân trong nước và bạn bè quốc tế. Lễ diễu binh, diễu hành sẽ tái hiện hình ảnh 5 cánh quân tiến vào giải phóng Sài Gòn năm xưa, kết hợp với sự tham gia của các lực lượng cựu chiến binh và người dân đại diện 6 vùng kinh tế - xã hội của cả nước nhằm khơi dậy ký ức hào hùng, lòng tự hào dân tộc và thể hiện sự gắn kết toàn quốc, lan tỏa niềm vui thống nhất. Cờ Tổ quốc, cờ Đảng tung bay trên bầu trời ngày 30-4. Ảnh: THANH CHIÊU Từ quá khứ hào hùng, TPHCM hướng tới tương lai với khát vọng vươn mình, bằng hành động cụ thể: mở rộng quan hệ quốc tế, phát triển kinh tế xanh, kinh tế số, đẩy mạnh cải cách hành chính và ứng dụng khoa học công nghệ, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, giúp phát huy tối đa tiềm năng và lợi thế của TPHCM. Đây là cơ hội khẳng định hành trình từ một Thành phố chịu nhiều tổn thương chiến tranh trở thành đầu tàu kinh tế - xã hội của cả nước. Thành phố kỳ vọng sự kiện này sẽ khơi dậy khát vọng đưa TPHCM phát triển ngang tầm các đô thị hàng đầu thế giới vào năm 2045, như tinh thần Nghị quyết 31-NQ/TW của Bộ Chính trị, đồng thời là hành trang cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới với tầm nhìn chiến lược và khát vọng lớn lao.

