A80 - Bản tráng ca từ thao trường tới biển lớn

80 năm sau ngày giành độc lập, Việt Nam viết tiếp bản tráng ca bằng khí thế diễu binh - diễu hành kết hợp cả trên bộ lẫn trên biển. Gần 16.000 cán bộ, chiến sĩ cùng hàng loạt khí tài hiện đại, từ UAV tấn công, xe thiết giáp đến tàu chiến, đang ngày đêm “vượt nắng, thắng mưa” luyện tập tại Trung tâm Huấn luyện Quốc gia 4 và vùng biển Khánh Hòa. Hoạt động diễu diễu binh, diễu hành (gọi tắt là A80) không chỉ là màn trình diễn sức mạnh, mà còn là lời thề sắt đá: Việt Nam yêu hòa bình, nhưng luôn sẵn sàng gìn giữ hòa bình bằng ý chí và sức mạnh của chính mình.
Bên cạnh quân đội, lực lượng Công an nhân dân góp mặt với đội hình mạnh mẽ và hiện đại: xe bọc thép, xe chống bạo loạn, cứu nạn cứu hộ, phòng cháy chữa cháy... đồng loạt xuất quân. Các khối Cảnh sát cơ động, giao thông, đặc nhiệm duyệt binh rắn rỏi, thể hiện vai trò lực lượng tuyến đầu trong giữ gìn an ninh, sẵn sàng ứng phó mọi tình huống vì bình yên Tổ quốc.
Tại vùng biển Khánh Hòa, Quân chủng Hải quân dẫn đầu đội hình diễu binh trên biển, phối hợp cùng Cảnh sát Biển, Bộ đội Biên phòng và Quân khu 5.
Nổi bật là dàn tàu ngầm Kilo 636, tàu hộ vệ tên lửa, tàu tuần tra, không quân hải quân, tạo nên đội hình hải - không vững chắc.
Từ sa bàn đến thực địa, các chiến sĩ hải quân đang biến mỗi bước cơ động, mỗi động tác duyệt binh… thành lời thề sắt đá giữ vững chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Dù nắng đổ lửa hay mưa xối xả, thao trường Trung tâm Huấn luyện Quốc gia 4 và các trung tâm vẫn đều bước đội hình.
Mỗi động tác - mỗi nhịp chân - mỗi khẩu lệnh đều được rèn luyện nghiêm ngặt, chính xác đến từng cm, từng giây, từng hàng dọc.
Kỷ luật, sức mạnh và niềm tin là ba trụ cột làm nên bản lĩnh lực lượng vũ trang hôm nay - không chỉ để duyệt binh, mà để sẵn sàng chiến đấu trong mọi hoàn cảnh.
Đây không chỉ là các mốc thời gian tổ chức sự kiện, mà là hành trình khẳng định bản lĩnh, kỷ luật và quyết tâm của toàn quân – toàn dân cho ngày hội lớn của dân tộc.
Mỗi tiếng bước chân, mỗi hàng quân thẳng tắp, mỗi dàn xe rền vang là biểu tượng của niềm tự hào dân tộc.
Không phô trương, không hình thức - A80 là bản tráng ca sống động, nơi thế hệ hôm nay viết tiếp tinh thần độc lập - tự cường bằng kỷ luật, công nghệ và khối đoàn kết toàn dân.
Đây không chỉ là một buổi lễ. Đây là tuyên ngôn sống động của một dân tộc kiên cường, sẵn sàng giữ vững từng tấc đất - từng vùng biển đảo thiêng liêng.