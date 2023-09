Thành phố thanh bình dịp lễ

Phố phường thay áo mới

Sáng 2-9, người dân sống tại con hẻm bích họa 115 đường Trần Quốc Thảo (phường Võ Thị Sáu, quận 3, TPHCM) rộn rã tiếng cười. Nhà nhà cùng treo cờ Tổ quốc mừng Quốc khánh, mừng đường phố khang trang, sạch đẹp hơn. Hẻm 115 trước đây vốn nhiều quảng cáo bẩn, tờ rơi nằm rải rác…, nhưng từ ngày có chiến dịch chống quảng cáo bẩn, người dân đồng lòng ủng hộ và chung sức cùng lực lượng công an bóc xóa.

Tiếp đó, mọi người cùng nghệ nhân sơn vẽ các bức phong cảnh, biển đảo quê hương để làm đẹp khu vực. Nhiều người dân thích thú chụp các bức hình lưu niệm với gia đình bên thành quả lao động của mình. Các cô chú ban điều hành khu phố, cảnh sát khu vực cũng tổ chức tuyên truyền phòng chống tội phạm, tín dụng đen.

Nhiều con hẻm, nhà dân và các tuyến đường khắp quận, huyện và TP Thủ Đức cũng rợp sắc cờ hoa, áp phích, pano lớn chào mừng ngày đại lễ của dân tộc. Các công trình có ý nghĩa quan trọng, nhắc nhở cán bộ, đảng viên, người dân thể hiện lòng yêu nước, niềm tự hào về Tổ quốc Việt Nam thân yêu.

Cũng những ngày này, quận 10 ra mắt “Tuyến hẻm văn hóa Hồ Chí Minh” tại phường 8 và giai đoạn 2 “Bảo tàng công nghệ số Lịch sử Đảng bộ phường 8 và Lịch sử Đảng bộ quận 10”. Đảng ủy phường 8, quận 10 trao tặng 40 ảnh Bác Hồ cho các hộ dân tại tuyến hẻm 223 Nguyễn Tiểu La…

Giữ bình yên cho người dân, du khách

Để người dân TPHCM an tâm vui đón lễ, công an các quận huyện, TP Thủ Đức, cảnh sát hình sự, cảnh sát giao thông cùng nhiều cơ quan chức năng của TPHCM triển khai phương án đảm bảo an ninh trật tự dịp lễ.

Đêm 2-9, khi người dân đổ ra các tuyến đường trung tâm TPHCM xem pháo hoa, văn nghệ cũng là lúc lực lượng công an tập trung quan sát bằng ống nhòm, dõi theo “nhất cử nhất động” những đối tượng khả nghi, dù từ chiều 31-8, các anh đã “ăn ngủ” trên đường Nguyễn Huệ. Nhiều trường hợp nhờ các anh nhắc nhở đã kịp thời bảo vệ tài sản riêng. Các tổ cảnh sát hình sự còn rong ruổi trên yên “ngựa sắt” rảo quanh nhiều con phố, tuyến đường tuần tra đảm bảo bình yên cho người dân…

Trung tá Nguyễn Thành Hưng, Trưởng Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TPHCM, cho biết, trong dịp nghỉ lễ, anh em làm việc với tinh thần “Thức cho dân ngủ ngon, gác cho dân vui chơi”, tập trung 100% quân số để đảm bảo an ninh trật tự cho người dân hưởng trọn niềm vui Tết Độc lập.

Trong khi đó, 100% cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông đã đảm bảo an toàn giao thông ở khu vực bắn pháo hoa, lễ hội. Đồng thời xử lý vi phạm nồng độ cồn, chạy xe quá tốc độ… trước, trong và sau dịp lễ. Sau 22 giờ, các tổ tuần tra lại tập trung ngăn chặn, không để xảy ra tình trạng tụ tập đua xe trái phép, chạy xe gây rối trật tự công cộng.

Tết Độc lập, tết của tự do và hạnh phúc! Và tất cả đang cùng chung tay gìn giữ những giá trị thiêng liêng đó, cùng TPHCM luôn yên bình và phát triển.