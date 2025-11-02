Xã hội

Thành phố trao cây, người dân làm đẹp phố phường

Tại ngày hội, lãnh đạo TPHCM không tặng lẵng hoa chúc mừng mà tặng chậu cây xanh hạnh phúc để nhân dân khu phố thực hiện công trình sạch, xanh, thân thiện với môi trường và hưởng ứng phong trào thi đua Thành phố muôn sắc hoa.

Ngày 2-11, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Phú tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc với chủ đề “Ngày hội non sông - dân tộc kết đoàn”.



Các tiết mục văn nghệ chào mừng ngày hội. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Dự ngày hội có các đồng chí: Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; Phạm Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Phạm Hồng Minh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường; Nguyễn Trường Thanh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường; Nguyễn Huy Thắng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường.


Đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM cùng các đại biểu dự ngày hội. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Khu phố 21 có diện tích hơn 19 ha với gần 820 hộ dân. Năm 2025, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại khu phố được giữ vững, đời sống nhân dân ổn định, đồng thuận cao với các chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước.


Đồng chí Lê Quốc Phong trao tặng cây xanh hạnh phúc chào mừng ngày hội. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Ban Công tác Mặt trận khu phố 21 đã vận động nhân dân đoàn kết, tích cực phát triển kinh tế, giúp nhau giảm nghèo bền vững. Đến nay, khu phố không còn hộ nghèo, chỉ còn 1 hộ cận nghèo.





Ngày hội phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão, lũ gây ra. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Trong năm, khu phố vận động nhân dân đóng góp 120 phần quà, 500kg gạo hỗ trợ hộ dân nhập cư và hộ khó khăn; vận động chăm lo 200 phần quà Tết Trung thu, 10 suất học bổng “Tiếp sức đến trường” cho học sinh lớp tình thương tại Đình Phú Định… Các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, “Người tốt, việc tốt” tiếp tục lan tỏa sâu rộng.


Ông Huỳnh Lưu Nghĩa, Trưởng Ban Công tác mặt trận Khu phố 21 báo cáo hoạt động của khu phố. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Hoạt động bảo vệ môi trường, duy trì “15 phút vì thành phố văn minh - sạch đẹp” được người dân hưởng ứng tích cực. Khu phố hiện có 3 tổ tự quản vệ sinh, 1 đội xanh tình nguyện và 3 điểm camera an ninh.

Phát biểu tại ngày hội, Bí thư Đảng ủy phường Phạm Hồng Minh biểu dương tinh thần đoàn kết, nỗ lực của nhân dân Khu phố 21, đồng thời đề nghị Đảng ủy, Ban Công tác Mặt trận và các đoàn thể khu phố tiếp tục tập trung các nhiệm vụ trọng tâm.


Đồng chí Phạm Hồng Minh trao giấy khen đến các gương điển hình tiên tiến "Người tốt, việc tốt". Ảnh: HOÀNG HÙNG

10 gương điển hình được khen thưởng tại ngày hội. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Theo đó, khu phố tiếp tục củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy sức mạnh tinh thần và vật chất của khu phố, nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu năm 2026, thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam TPHCM. Cùng với đó là đổi mới phương thức hoạt động, ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyên truyền, tránh hình thức và dàn trải.



Khu phố và Ban Công tác mặt trận ký kết giao ước thi đua năm 2026. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Đặc biệt, khu phố tiếp tục quan tâm công tác an sinh xã hội, chăm lo cho người dân tại các khu nhà trọ với hơn 480 hộ tạm trú ở khu phố, đồng thời phối hợp các đơn vị chức năng hỗ trợ làm giấy tờ tùy thân và vận động cấp thẻ bảo hiểm y tế cho học sinh lớp học tình thương tại Đình Phú Định.



Đồng chí Lê Quốc Phong trao quà đến các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại ngày hội. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Ngoài ra, tiếp tục phát huy vai trò tự quản, tinh thần tự chủ, đoàn kết, đồng lòng của nhân dân, xây dựng khu phố 21 trở thành khu dân cư văn minh, hiện đại, nghĩa tình, xanh - sạch - đẹp.

Năm 2026, khu phố 21 đăng ký thực hiện các công trình an sinh xã hội, an ninh trật tự, an toàn xã hội:

Vận động 5 thẻ Bảo hiểm y tế, 10 suất học bổng, 30 phần quà tết chăm lo hộ khó khăn;

Tiếp tục xây dựng các tuyến hẻm 43, 55, 63, 112, tuyến đường Lý Chiêu Hoàng, Trần Văn Kiểu sạch, xanh, thân thiện môi trường;

Công trình “Bình Phú muôn sắc hoa”.

>> Một số hình ảnh tại ngày hội. Ảnh: HOÀNG HÙNG











