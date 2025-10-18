Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Phú: Phát huy hơn nữa sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc

Đồng chí Trương Thị Bích Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, đến dự và phát biểu chỉ đạo đại hội.

Đồng chí Trương Thị Bích Hạnh tặng hoa chúc mừng đại hội và trao 400 triệu đồng ﻿hỗ trợ hoạt động an sinh xã hội tại phường Bình Phú

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Trương Thị Bích Hạnh nhấn mạnh: Trong nhiệm kỳ 2025-2030, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Phú cần nỗ lực, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đồng chí nêu 6 nội dung về nhiệm vụ, phương thức hoạt động để Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Phú nghiên cứu triển khai thực hiện.

Các ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Phú nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt đại hội

Cụ thể: tiếp tục giữ vững vai trò nòng cốt chính trị của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc tập hợp, vận động khối đại đoàn kết toàn dân tộc nhằm phát huy hơn nữa sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, qua đó góp phần thực hiện mục tiêu phát triển TPHCM trở thành "siêu đô thị" của cả nước, khu vực và quốc tế; tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền để người dân hiểu, đồng thuận, đồng lòng thực hiện chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước và chủ trương của thành phố, của địa phương, tăng cường thực hiện dân chủ ở cơ sở. Đồng thời, cần chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội; tích cực thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, tham gia các phong trào, các cuộc vận động lớn và thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, thành phố...

Đại hội đã hiệp thương cử Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Phú nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 42 ủy viên. Bà Lê Thị Kim Thủy được tín nhiệm hiệp thương cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Phú, nhiệm kỳ 2025-2030.

Các đại biểu đóng góp ủng hộ đồng bào khắc phục thiệt hại do cơn bão số 10 gây ra

Tại đại hội, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Phú phát động ủng hộ đồng bào khắc phục thiệt hại do cơn bão số 10 gây ra. Các đại biểu đã đóng góp hơn 37,5 triệu đồng, nâng tổng số tiền các cơ quan, đơn vị, tổ chức và nhân dân trên địa bàn phường ủng hộ từ ngày 5-10 đến nay lên hơn 573 triệu đồng.

ÁI CHÂN