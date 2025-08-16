Phường Bình Phú (TPHCM): Khai thác tối đa tiềm năng thương mại - dịch vụ, hình thành các tuyến phố chuyên doanh

Đại hội đã thông qua 35 chỉ tiêu chủ yếu, 3 chương trình trọng điểm thực hiện trong nhiệm kỳ 2025-2030. Trong đó, phường sẽ tổ chức rà soát, điều chỉnh quy hoạch chi tiết phù hợp với định hướng phát triển của địa phương; tập trung hoàn thành, giải quyết dứt điểm các công trình, dự án tồn đọng, chậm triển khai và kéo dài, không để phát sinh ô nhiễm môi trường.

Giám đốc Sở Công thương TPHCM Bùi Tá Hoàng Vũ tặng hoa chúc mừng đại hội

Phường đề xuất, phối hợp thực hiện các dự án, công trình: Dự án khu III Nam Lý Chiêu Hoàng; khu 10/2 (khu I) Nam Lý Chiêu Hoàng; chung cư Phú Định, nhà ở xã hội tại khu đất 165/5 Nguyễn Văn Luông; chung cư Bình Phú 2 (đường số 26); trường học tại khu đất 127 An Dương Vương; 14 dự án, công trình của Công ty Cổ phần đầu tư Bình Phú)...

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Bùi Tá Hoàng Vũ, Giám đốc Sở Công thương TPHCM, Tổ phó Tổ công tác số 11 Ban Chỉ đạo Đại hội của Thành ủy TPHCM, đề nghị nhiệm kỳ mới, phường Bình Phú cần khai thác tối đa tiềm năng thương mại - dịch vụ, hình thành các tuyến phố chuyên doanh, phố thương mại số, khuyến khích đổi mới sáng tạo, phát triển mạnh mẽ kinh tế tư nhân.

Đồng chí Bùi Tá Hoàng Vũ phát biểu chỉ đạo đại hội

Phường cũng cần chú trọng quy hoạch hạ tầng, môi trường sống, giải quyết dứt điểm những dự án chậm triển khai, mở rộng không gian xanh, ưu tiên trường học, y tế, công viên cho người dân.

Phát động ủng hộ đồng bào khắc phục thiên tai, lũ lụt tại đại hội

Đại hội ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ phường Bình Phú, nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 32 đồng chí. Đồng chí Phạm Hồng Minh được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường. Đồng chí Nguyễn Trường Thanh giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường. Đồng chí Nguyễn Huy Thắng giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường.

Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới ra mắt đại hội

Phường Bình Phú có diện tích 2,86 km2 với tổng dân số là 75.925 người, được tổ chức thành 29 khu phố, được bao bọc bởi các tuyến đường Hậu Giang - đường ven kênh Lò Gốm - Đại lộ Võ Văn Kiệt - đường An Dương Vương; giáp ranh với các phường Phú Lâm, Bình Tây, Bình Tiên, Phú Định, An Lạc.

THU HOÀI