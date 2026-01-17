Thêm 1 nạn nhân tử vong trong vụ lật xe khách tại Sơn La

Thông tin từ Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, có thêm một nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn lật xe khách tại Sơn La sáng 17-1 đã tử vong, đây là nạn nhân thứ 4 tử vong trong vụ tai nạn này.

Hiện trường tai nạn xảy ra tại Sơn La sáng 17-1

Hiện vẫn còn 1 hành khách đang cấp cứu tại bệnh viện Yên Châu và đã ổn định. Theo thông tin từ cơ quan chức năng, khi xảy ra tai nạn trên xe có 18 người, gồm 2 lái, 2 phụ xe và 14 hành khách. Thời điểm xảy ra tai nạn thời tiết khu vực có mưa, sương mù, tầm nhìn hạn chế, mặt đường trơn trượt.

Qua kiểm tra nhanh, không phát hiện lái xe có sử dụng thức uống có cồn và ma tuý. Tra cứu dữ liệu đăng kiểm cho thấy chiếc xe khách BKS 26F-008.51 vẫn còn hạn đăng kiểm. Lần xe đăng kiểm gần nhất ngày 21-10-2025, hạn đăng kiểm đến ngày 20-4-2026. Xe có đăng ký kinh doanh vận tải, được phép chở tới 36 người.

Trước đó, khoảng 4 giờ 30 phút ngày 17-1, tại Km225+148 quốc lộ 6 (địa phận xã Chiềng Hặc, tỉnh Sơn La), xảy ra một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng.

Chiếc xe ô tô khách BKS 26F-008.51, do ông Nguyễn Văn Hướng điều khiển đang lưu thông theo hướng Hà Nội - Sơn La bất ngờ bị kẹt phanh, lật xuống cống ven đường, làm 5 người thương vong.

Các cơ quan chức năng đã khẩn trương triển khai công tác cứu nạn, khắc phục hư hỏng, bảo đảm giao thông trên quốc lộ 6 được thông suốt. Nguyên nhân tai nạn đang được làm rõ.

MINH ANH