Thêm 2 người đuối nước trên lòng hồ Trị An

Tối 8-4, Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực Trảng Bom cho biết, vừa tìm thấy thi thể 1 nạn nhân đuối nước tại hồ Trị An (đoạn qua xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17 giờ cùng ngày, đội nhận được tin báo có 2 thanh thiếu niên bị đuối nước tại khu vực hồ Trị An và cử lực lượng cứu nạn đến hiện trường cùng người dân địa phương tổ chức tìm kiếm.

Đến khoảng 19 giờ 15 phút, thi thể của em V.X.T.Đ. (18 tuổi, ngụ xã Cây Gáo, huyện Trảng Bom) được tìm thấy. Hiện đội đang tìm kiếm nạn nhân còn lại là em D.T.P. (16 tuổi cùng ngụ xã Cây Gáo).

Hồ Trị An có diện tích 323 km2, là hồ nhân tạo hình thành từ công trình thủy điện Trị An. Hồ thuộc địa phận 4 huyện của Đồng Nai gồm: Vĩnh Cửu, Trảng Bom, Thống Nhất, Định Quán, cách TPHCM khoảng 70 km.

Do có phong cảnh đẹp nên hồ Trị An là nơi được nhiều bạn trẻ tìm đến vui chơi, cắm trại và chỉ từ đầu tháng 4-2023 đến nay, tại khu vực hồ Trị An đã có 5 trường hợp bị đuối nước.