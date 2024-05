Thêm phin "lọc" các dự án FDI

TS. Ngô Công Thành, Phó Chủ tịch ISC, Phó Chủ tịch Liên chi hội tài chính khu công nghiệp Việt Nam giới thiệu Bộ tiêu chí

Theo TS Ngô Công Thành, Phó Chủ tịch ISC, Phó Chủ tịch Liên chi hội tài chính khu công nghiệp Việt Nam, bộ tiêu chí được thiết kế dưới dạng cẩm nang tra cứu để người sử dụng dễ dàng tìm được các quy định của pháp luật liên quan đến dự án đầu tư, do đó, sẽ rút ngắn được thời gian xem xét ra quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đối với dự án, đảm bảo thời hạn 35 ngày theo quy định.

Cụ thể, bộ tiêu chí có 10 tiêu chí thẩm định. Trong đó, 8 tiêu chí mang tính chất sàng lọc dự án, chỉ ra các quy định pháp luật liên quan đến thẩm định dự án đầu tư nước ngoài tại Việt Nam: hồ sơ và tư cách pháp lý của nhà đầu tư, ngành nghề/lĩnh vực đầu tư, phù hợp với quy hoạch, bảo đảm quốc phòng an ninh, bảo vệ môi trường, bảo đảm năng lực tài chính, bảo đảm hiệu quả sử dụng đất và hiệu quả sử dụng lao động, ứng dụng và chuyển giao công nghệ.

Hai tiêu chí còn lại chỉ ra các quy định về ưu đãi đầu tư đặc biệt đối với các dự án FDI chất lượng cao, đầu tư trong lĩnh vực công nghệ cao, có sức lan tỏa lớn và ưu đãi đầu tư theo ngành nghề, địa bàn khuyến khích đầu tư.

Mỗi tiêu chí bao hàm các nội dung: tên tiêu chí; yêu cầu cần đáp ứng được quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật; hướng dẫn xử lý khi hồ sơ đáp ứng yêu cầu (tiếp tục thẩm định hoặc lấy ý kiến của các cơ quan chuyên môn) hoặc không đáp ứng yêu cầu (trả lại hồ sơ, dừng thẩm định, yêu cầu bổ sung chỉnh sửa hồ sơ).

Vẫn theo ông Ngô Công Thành, bộ tiêu chí mà ISC công bố không mang tính chất văn bản quy phạm pháp luật hay văn bản chỉ đạo điều hành mà chỉ là tài liệu tham khảo trong quá trình quản lý, chỉ đạo điều hành hoạt động hợp tác đầu tư với nước ngoài của thường vụ tỉnh ủy/thành ủy và thường trực UBND cấp tỉnh và lãnh đạo các cơ quan chức năng của tỉnh. Trước mắt là phục vụ công tác sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 50-NQ/TW ngày 20-8-2019 của Bộ Chính trị khóa XII ở từng địa phương và trong cả nước.

Cùng với đó, ISC cũng công bố bộ tiêu chí giám sát, đánh giá chất lượng, hiệu quả FDI trên địa bàn tỉnh gồm 36 tiêu chí, chia thành 7 nhóm:

Nhóm tiêu chí về thu hút FDI có 2 tiêu chí: vốn FDI đăng ký mới và quy mô dự án.

Nhóm tiêu chí về sử dụng FDI có 5 tiêu chí: vốn FDI thực hiện trong kỳ báo cáo, tỷ lệ vốn đầu tư thực hiện, số dự án FDI đã đi vào kinh doanh, số dự án FDI phải xem xét chấm dứt hoạt động, và số dự án bị giải thể trước thời hạn.

Nhóm tiêu chí về hiệu quả kinh tế của khu vực FDI có 9 tiêu chí: đóng góp của khu vực FDI vào GRDP của tỉnh, hiệu quả sử dụng đất, hiệu quả sử dụng lao động, hiệu quả kinh doanh, nộp ngân sách nhà nước, xuất khẩu, nhập khẩu, tác động lan tỏa, tỷ lệ nội địa hóa.

Nhóm tiêu chí về hiệu quả xã hội của khu vực FDI có 8 tiêu chí: việc làm, thu nhập bình quân của người lao động, tỷ lệ lao động qua đào tạo, bảo hiểm xã hội, bình đẳng giới, sử dụng lao động là người khuyết tật, phát triển tổ chức công đoàn trong doanh nghiệp, phát triển tổ chức đảng trong doanh nghiệp.

Nhóm tiêu chí về bảo vệ môi trường có 4 tiêu chí: kiểm soát khí nhà kính, tiết kiệm năng lượng, quản lý môi trường, chấp hành Luật Bảo vệ môi trường.

Nhóm tiêu chí về công nghệ và quản lý có 4 tiêu chí: ứng dụng công nghệ cao, chuyển giao công nghệ, quản lý chất lượng, đổi mới sáng tạo.

Nhóm tiêu chí về đảm bảo an ninh có 4 tiêu chí: đầu tư nước ngoài tại khu vực ảnh hưởng tới quốc phòng, an ninh; đảm bảo yêu cầu phòng cháy, chữa cháy; vi phạm về chuyển giá, trốn thuế; vi phạm an ninh chính trị xã hội.

Nội dung từng tiêu chí gồm: tên tiêu chí, nội dung và phương pháp xác định, kỳ hạn báo cáo, đầu mối giám sát, đánh giá.

Viện Nghiên cứu Đầu tư Quốc tế (ISC) là đơn vị nghiên cứu độc lập hoạt động theo mô hình Công ty TNHH 2 thành viên trở lên.

