Thủ tướng nêu 5 nhiệm vụ trọng tâm cho công tác an ninh mạng

Sáng 6-8, tại Hà Nội, Thủ tướng Lê Minh Hưng, Trưởng Ban Chỉ đạo An ninh mạng quốc gia dự và phát biểu tại Lễ Mít tinh hưởng ứng Ngày An ninh mạng Việt Nam.