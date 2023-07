Thiếu tướng Đinh Văn Nơi thăm hỏi gia đình liệt sĩ, cán bộ công an bị thương trong vụ tấn công 2 trụ sở UBND xã ở Đắk Lắk

Thiếu tướng Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh cùng Đoàn lực lượng vũ trang tỉnh đã đến Đắk Lắk thăm, viếng các liệt sĩ hy sinh và cán bộ công an bị thương trong vụ tấn công 2 trụ sở UBND xã.

Ngày 4-7, Đoàn lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Ninh do Thiếu tướng Đinh Văn Nơi (Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh) làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, động viên và trao số tiền 700 triệu đồng cho 6 gia đình liệt sĩ và 2 cán bộ công an bị thương trong khi làm nhiệm vụ tại huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk.

Tại gia đình các liệt sĩ, đoàn công tác đã thắp hương tưởng nhớ các đồng chí đã hy sinh vì Tổ quốc, đồng thời chia buồn và trao quà động viên với gia đình liệt sĩ, mong thân nhân các liệt sĩ sớm vượt qua nỗi đau, mất mát này.

Cùng ngày, đoàn công tác cũng đã gửi quà thăm hỏi, động viên gia đình Đại úy Lê Kiên Cường và Thượng úy Đàm Đình Bốp (cán bộ Công an xã Ea Ktur) là 2 cán bộ công an bị thương trong vụ tấn công trụ sở UBND Ea Ktur và UBND xã Ea Tiêu vào ngày 11-6, hiện đang điều trị tại bệnh viện.

Như Báo SGGP đã thông tin, vào rạng sáng 11-6, một nhóm đối tượng đã tấn công vào trụ sở UBND 2 xã Ea Tiêu và Ea Ktur, khiến 4 cán bộ công an, 2 cán bộ xã hy sinh và 3 người dân thường thiệt mạng.

Đến nay, Cơ quan An ninh điều tra (Công an tỉnh Đắk Lắk) đã ra quyết khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với 84 bị can liên quan vụ việc về các tội: Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân, không tố giác tội phạm, tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép.