Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an được Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang phân công thêm nhiệm vụ làm Người phát ngôn Bộ Công an thay Trung tướng Tô Ân Xô.