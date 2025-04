Thiếu tướng Nguyễn Quốc Hùng giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại

Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương trao Nghị quyết và tặng hoa chúc mừng Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Nguyễn Quốc Hùng

Tại buổi lễ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Nguyễn Đại Thắng công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc phê chuẩn Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội khóa XV. Theo đó, Nghị quyết quyết nghị phê chuẩn đồng chí Nguyễn Quốc Hùng, đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Nam, ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội khóa XV.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cho biết, đồng chí Nguyễn Quốc Hùng đã có nhiều đóng góp trong công tác chuyên môn, trải qua nhiều cương vị công tác: Phó Giám đốc Công an TP Hải Phòng, Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam, Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an; Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh, đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội khóa XV, đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Nam.

PHAN THẢO