Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục hiện thực hóa tham vọng vươn tầm

Chiến thắng không dễ dàng

Theo Hội đồng bầu cử tối cao Thổ Nhĩ Kỳ, với 99,43% số phiếu đã được kiểm, Tổng thống Erdogan giành được 52,14% số phiếu ủng hộ, trong khi đối thủ Kemal Kilicdaroglu, lãnh đạo đảng Nhân dân Cộng hòa (CHP) đối lập, chỉ giành được 47,68% số phiếu bầu. Với kết quả trên, ông Recep Tayyip Erdogan tiếp tục lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ trong 5 năm tiếp theo. Đây là chiến thắng không mấy dễ dàng với đương kim Tổng thống Erdogan và những người ủng hộ. Trong vòng bỏ phiếu đầu tiên, ông Erdogan chưa vượt quá 50% để chiến thắng.

Ngay trước thềm bầu cử, thăm dò dư luận cho thấy, ông Erdogan bị mất điểm uy tín do những khó khăn về kinh tế trong nước, lạm phát tăng cao. Trên trường quốc tế, ông Erdogan cũng không nhận được sự ủng hộ của các nước phương Tây. Việc ông Erdogan quyết định mua hệ thống phòng không của Nga hay phản đối đơn xin gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) của Thụy Điển và Phần Lan cũng làm gia tăng một số căng thẳng. Tuy nhiên, ông Erdogan tuyên bố sẽ cải thiện quan hệ với các nước trong khu vực nếu thắng cử.

Lý giải chiến thắng của ông Erdogan, các nhà quan sát chính trị quốc tế cho rằng, mong muốn cơ bản của người dân Thổ Nhĩ Kỳ lúc này là vượt qua những khó khăn trong đời sống xã hội do khủng hoảng kinh tế và thiệt hại khổng lồ sau thảm họa động đất tháng 2 vừa qua. Tổng thống Erdogan được đánh giá cao do những đóng góp to lớn của ông đối với sự phát triển của Thổ Nhĩ Kỳ cũng như nâng cao vị thế quốc tế của nước này.

Lãnh đạo nhiều cường quốc chúc mừng

Dù mới có kết quả sơ bộ nhưng Tổng thống Mỹ, Thủ tướng Anh, Tổng thống Nga, Tổng thống Pháp, Thủ tướng Đức, Tổng thống Ai Cập, Tổng thống Iran và Quốc vương Qatar đã chúc mừng chiến thắng của ông Erdogan. Tổng thống Nga Vladimir Putin chúc mừng ông Erdogan đắc cử nhiệm kỳ ba, đồng thời cảm ơn ông Erdogan vì “đóng góp cá nhân” trong việc tăng cường quan hệ giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ. Trên trang Twitter, Tổng thống Biden nhấn mạnh: “Tôi mong đợi tiếp tục phối hợp cùng ông Erdogan với tư cách đồng minh trong NATO về các vấn đề song phương và những thách thức toàn cầu chung”. Liên hiệp quốc, Liên minh châu Âu (EU) và NATO cũng chúc mừng ông Erdogan tái đắc cử và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác với Thổ Nhĩ Kỳ.

Nhân dịp ngài Recep Tayyip Erdogan tái đắc cử Tổng thống nước Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 29-5, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã gửi điện mừng.

Với việc ông Erdogan tái đắc cử Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, mối quan hệ đang phát triển giữa Thổ Nhĩ Kỳ với các nước Arab, Syria, khu vực vùng Vịnh, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc sẽ được tiếp tục. Thổ Nhĩ Kỳ hiện cũng đóng vai trò chủ chốt trong việc ngăn chặn xung đột leo thang tại cuộc nội chiến diễn ra âm ỉ suốt hơn thập niên qua ở Syria. Sự có mặt của Thổ Nhĩ Kỳ dưới sự lãnh đạo của ông Erdogan sẽ tránh hình thành hành lang khủng bố tại khu vực, cũng như giảm tải áp lực của dòng người tị nạn ở khu vực biên giới.