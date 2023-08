Trung tâm Dự báo khí tượng – thủy văn quốc gia thông tin, cập nhật đến 17 giờ chiều 30-8, bão Saola đã đi vào vùng biển Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Tâm bão đang hoạt động tại tọa độ khoảng 20,5 độ Vĩ Bắc - 119,8 độ Kinh Đông, mạnh cấp 15-16 (167-201km/giờ), giật trên cấp 17, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, vận tốc di chuyển khoảng 15km/giờ.

Dự báo ngày 31-8, bão giữ cấp 15, giật cấp 17, hoạt động trên vùng biển Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông, cách Hồng Công (Trung Quốc), khoảng 370km về phía Đông Đông Nam. Đến chiều 1-9, bão số 3 sẽ cách Hồng Công (Trung Quốc) khoảng 100km về phía Đông Đông Nam.

Theo các chuyên gia khí tượng, so với nhận định ban đầu, bão số 3 đã có nhiều sự thay đổi về hướng di chuyển, hiện chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, nhưng dự báo sẽ lệch về Tây và Nam. Nguyên nhân là do tương tác của một cơn bão khác mang tên Haikui (Hải Quỳ - tên do Trung Quốc đề cử), đang hoạt động ở khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương, cách bão Saola khoảng 1.500km về phía Đông. Trong ngày 30-8, bão Haikui có cường độ cấp 10. Mặc dù bão rất mạnh, nhưng từ nay đến những ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2-9, bão số 3 sẽ hầu như chỉ hoạt động ở khu vực Bắc Biển Đông. Trung tâm Dự báo khí tượng – thủy văn quốc gia cũng nhận định, khả năng bão số 3 ảnh hưởng, gây gió mạnh trên cấp 6 và mưa to cho các khu vực ven biển và đất liền nước ta là không cao.

Từ nay đến ngày 2-9, bão số 3 có xu hướng đổi hướng di chuyển từ Tây Tây Bắc sang Tây Tây Nam, tiến về vùng biển Quảng Đông (Trung Quốc) rồi suy yếu dần.

"Thời tiết dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2-9 trên cả nước về cơ bản là tốt, miền Bắc có nắng đẹp, mưa dông xảy ra cục bộ với thời gian mưa ngắn, kết thúc nhanh; khu vực Trung bộ có thể có nắng nóng nhẹ", cơ quan khí tượng nhận định.

Riêng Nam bộ và Tây Nguyên ngày nắng gián đoạn, chiều và đêm có mưa, mưa vừa và dông (trong đó, khu vực Nam Tây Nguyên và Đông Nam bộ vào chiều tối 1-9 có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to). Nhiệt độ thấp nhất ở Tây Nguyên 20-23oC, cao nhất là 26-29oC; ở Nam bộ nhiệt độ thấp nhất 24-27oC, cao nhất 30-33oC.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của bão số 3, vùng biển Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông sẽ có gió bão mạnh cấp 9-10, sau tăng lên cấp 11-13, vùng gần tâm bão cấp 14-16, giật trên cấp 17; biển động dữ dội. Vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông có sóng biển cao 4-6m, sau tăng lên 8-10m.