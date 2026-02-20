Thời tiết ngày 20-2 (mùng 4 Tết): Bắc bộ sương mù rải rác, Nam bộ tiếp tục nắng nóng

Ngày 20-2 (mùng 4 Tết Bính Ngọ), khu vực Bắc bộ trời rét về đêm và sáng, vùng núi có nơi rét đậm; Nam bộ duy trì trạng thái ngày nắng; riêng miền Đông có nơi nắng nóng trên 35 độ C.