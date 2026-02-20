123 ca tử vong nghi do tai nạn giao thông trong 5 ngày nghỉ tết

Sáng 20-2, Bộ Y tế đã thông tin về tình hình khám, chữa bệnh trong 5 ngày của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 được tổng hợp từ báo cáo của các cơ sở khám, chữa bệnh trong cả nước.