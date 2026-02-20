Đa phương tiện

123 ca tử vong nghi do tai nạn giao thông trong 5 ngày nghỉ tết

SGGPO

Sáng 20-2, Bộ Y tế đã thông tin về tình hình khám, chữa bệnh trong 5 ngày của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 được tổng hợp từ báo cáo của các cơ sở khám, chữa bệnh trong cả nước.

MINH KHANG

Từ khóa

Bộ Y tế tai nạn giao thông kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 ngộ độc thực phẩm

