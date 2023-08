Theo Trung tâm Dự báo khí tượng – thủy văn quốc gia, trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh năm nay, từ ngày 1 đến 4-9, tại Bắc bộ, hình thái chủ đạo là đêm không mưa, ngày trời nắng (nhiệt độ cao nhất 31-34oC).

Tại miền Trung, khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế phổ biến ít mưa, ngày có nắng (nền nhiệt cao nhất 32-35oC). Nhưng, khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và dông rải rác (nhiệt độ cao nhất 31-34oC).

Khu vực Tây Nguyên và Nam bộ vẫn đang mùa mưa, nên có hình thái chung là ngày có nắng, chiều và tối có mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to (nhiệt độ cao nhất ở Tây Nguyên chỉ 27-30oC và 29-32oC ở Nam bộ).

Như vậy, về cơ bản, thời tiết tạnh ráo trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2-9, tiện lợi cho người dân đi lại ... Tuy nhiên, từ nay đến trước dịp nghỉ lễ, thời tiết đang có dấu hiệu tăng mưa ở nhiều khu vực.

Cụ thể, theo Trung tâm Dự báo khí tượng – thủy văn quốc gia, từ ngày 28 đến 29-8, vùng mưa ở miền Bắc và khu vực Thanh Hóa sẽ lan xuống khu vực từ Nghệ An đến Quảng Bình (có nơi mưa trên 100mm). Từ ngày 29 đến 31-8, mưa lớn có khả năng dịch chuyển xuống khu vực Trung Trung bộ.

Chiều tối và tối 27-8, ở khu vực Tây Nguyên và Nam bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 10-30mm, có nơi trên 60mm. Mưa dông và mưa lớn cục bộ ở Tây Nguyên và Nam bộ còn kéo dài trong nhiều ngày tới, cần đề phòng nguy cơ sụt lún, sạt lở đất.