Thông tin về 1 trẻ sơ sinh tử vong tại Bệnh viện Bà Rịa

Bệnh viện Bà Rịa (TP Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)

Trước đó, sáng 22-10, khoa Phụ Sản của bệnh viện tiếp nhận trường hợp sản phụ B.T.L. (sinh năm 1995, ngụ tại huyện Long Điền) với chẩn đoán mang bầu lần 2, thai 40 tuần 1 ngày, ngôi đầu, chuyển dạ tiềm thời. Trong quá trình theo dõi chuyển dạ, sản phụ than đau nhiều và xin được sinh mổ.

Tuy nhiên, sau khi thăm khám, bác sĩ đánh giá và nhận định chưa có chỉ định mổ lấy thai nên đã chỉ định điều chỉnh cơn gò và tiếp tục theo dõi. Đến gần 5 giờ ngày 23-10, sản phụ sinh thường một bé trai cân nặng 3,5kg, bé sinh ra hồng hào, không có dấu hiệu bất thường.

Đến chiều ngày 23-10, tại phòng hậu sản, nữ hộ sinh đi thăm buồng bệnh và phát hiện em bé bị tím tái, nên tiến hành cấp cứu và gọi sản phụ và người nhà để thông báo tình trạng của bé. Trong quá trình cấp cứu, bé ọc ra máu và ê kíp cấp cứu nhanh chóng chuyển bé xuống khoa Nhi để tiếp tục theo dõi và điều trị.

Tại khoa Nhi, bé có dấu hiệu khó thở, tím tái và máu đỏ tươi trào ra từ miệng nên đội ngũ y bác sĩ đã tiến hành xử lý cấp cứu theo đúng quy trình chuyên môn. Tuy nhiên, do diễn tiến của bệnh quá nhanh, mặc dù đã áp dụng đầy đủ các biện pháp cứu chữa, bé vẫn không qua khỏi. Chẩn đoán nguyên nhân tử vong do xuất huyết phổi, nghi do vỡ dị dạng mạch máu phổi bẩm sinh.

Sau sự cố, bệnh viện tổ chức họp hội đồng chuyên môn để chấn chỉnh hoạt động chuyên môn. Sau đó, hội đồng chuyên môn và Ban Giám đốc đã đến động viên, chia sẻ cùng gia đình sản phụ, nắm thêm thông tin và giải thích về sự việc đáng tiếc. Ngày 29-10, Bệnh viện Bà Rịa đã có buổi làm việc với gia đình sản phụ để lắng nghe và chia sẻ những đau thương mất mát với gia đình. Đồng thời, bệnh viện cũng đã hỗ trợ một phần chi phí mai táng cho bé.

PHÚ NGÂN