Thủ tướng chúc mừng Giáng sinh tại Giáo xứ Lào Cai

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, chúc mừng linh mục, chức sắc, chức việc và giáo dân Giáo xứ Lào Cai nhân dịp Giáng sinh

Tại Nhà thờ Cốc Lếu, thành phố Lào Cai, Thủ tướng Phạm Minh Chính chuyển lời chào trân trọng, lời thăm hỏi ân cần, lời chúc mừng tốt đẹp nhất nhân dịp Giáng sinh 2024 của lãnh đạo Đảng, Nhà nước tới các linh mục, tu sĩ và đồng bào công giáo cả nước nói chung và tỉnh Lào Cai nói riêng.

Thủ tướng khẳng định Đảng, Nhà nước ta luôn tôn trọng và bảo đảm quyền con người, trong đó có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo và không tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người dân; quan tâm và tạo điều kiện cho các tổ chức tôn giáo, đồng bào có đạo hoạt động theo quy định của Hiến pháp và pháp luật… Theo Thủ tướng, càng những lúc khó khăn, thách thức, tinh thần đại đoàn kết dân tộc càng được khẳng định và đề cao để ứng phó kịp thời, hiệu quả với các vấn đề đặt ra.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà các linh mục, chức sắc, chức việc và giáo dân Giáo xứ Lào Cai nhân dịp Giáng sinh

Thủ tướng mong muốn các linh mục, tu sĩ và đồng bào công giáo tiếp tục thực hiện tốt huấn từ của Giáo hoàng "Người Công giáo tốt đồng thời là công dân tốt" với tinh thần "kính Chúa, yêu nước" và đường hướng "Sống phúc âm giữa lòng dân tộc để phục vụ hạnh phúc của đồng bào" của Hội đồng Giám mục Việt Nam, góp phần xây dựng quê hương, đất nước giàu mạnh, thịnh vượng và nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Nhân mùa Giáng sinh, Thủ tướng đề nghị cấp ủy, chính quyền tiếp tục quan tâm, tạo thuận lợi cho bà con đón Giáng sinh an lành, hạnh phúc, an ninh, an toàn, an dân.

* Chiều cùng ngày, trong chương trình công tác tại Lào Cai, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ khởi công dự án nhà ở xã hội Golden Square Lào Cai tại phường Bắc Lệnh, thành phố Lào Cai.

Tại đây, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục đổi mới cách làm, cắt giảm thủ tục, xóa bỏ xin - cho, triển khai nhanh việc chuẩn bị, triển khai các dự án nhà ở xã hội theo hướng đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho địa phương. Các địa phương tiếp tục quy hoạch đất đai, bàn giao sớm mặt bằng cho các nhà đầu tư. Các bên cùng tham gia triển khai các dự án nhà ở xã hội theo tinh thần lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ, cùng làm, cùng hưởng, cùng phát triển; tuyệt đối không được lợi dụng chính sách nhà ở xã hội để trục lợi, không làm méo mó chính sách rất nhân văn của Đảng, Nhà nước về phát triển nhà ở xã hội.

Đặc biệt, Thủ tướng yêu cầu phải thay đổi quan niệm về chất lượng và môi trường sống của nhà ở xã hội. Nhà ở xã hội không có nghĩa là xập xệ, không có nghĩa là chỗ nào không làm nhà ở thương mại thì làm nhà ở xã hội. Với các hình thức thuê, mua và thuê mua, nhà ở xã hội phải bảo đảm chất lượng, xanh, sạch, đẹp, đầy đủ hạ tầng giao thông, hạ tầng điện nước, viễn thông, y tế, giáo dục, hạ tầng xã hội thiết yếu…

Thủ tướng yêu cầu các cơ quan nghiên cứu để tiếp tục hoàn thiện các chính sách hỗ trợ cho người mua, thuê mua, thuê nhà ở xã hội, đặc biệt các chính sách phải trong thời gian 5-10 năm chứ không chỉ 2 năm.

Thủ tướng Phạm Minh Chính khảo sát phương án xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

Cùng chiều, Thủ tướng đã khảo sát phương án xây dựng, hướng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng kết nối Việt Nam với Trung Quốc.

Theo quy hoạch, đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng có tổng chiều dài 417km, đi qua 9 địa phương (Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Dương và Hải Phòng); kết nối với cảng biển quốc tế Hải Phòng, kết nối liên vận quốc tế với Trung Quốc; đáp ứng nhu cầu vận tải với chất lượng cao, nhanh chóng, thuận tiện và an toàn.

Thủ tướng yêu cầu Bộ GTVT và các bộ, cơ quan liên quan đẩy nhanh hơn nữa tiến độ chuẩn bị trình dự án, trong tháng 1-2025 phải trình Chính phủ để trong tháng 2-2025 trình Quốc hội chủ trương đầu tư dự án và các cơ chế, chính sách đặc thù, chậm nhất trong tháng 12-2025 phải khởi công tuyến đường sắt này.

LÂM NGUYÊN