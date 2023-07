Thủ tướng Phạm Minh Chính: Long An phải biến tiềm lực thành nguồn lực để phát triển

Sáng 25-7, Tỉnh ủy – HĐND – UBND tỉnh Long An tổ chức Hội nghị công bố Quy hoạch và Xúc tiến đầu tư tỉnh Long An.

Đến dự có các đồng chí: Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Trương Tấn Sang, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước; Trương Hòa Bình, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TPHCM; Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP Cần Thơ; cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, cơ quan Trung ương, các địa phương trong vùng; đại diện các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế, các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài.

Hội nghị công bố Quy hoạch và Xúc tiến đầu tư tỉnh Long An là sự kiện có ý nghĩa rất quan trọng trong việc triển khai thực hiện Quy hoạch tỉnh, huy động các nguồn lực, thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển KT-XH của Long An trong thời gian tới. Đồng thời tiếp tục cụ thể hóa các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển vùng ĐBSCL nói chung và tỉnh Long An nói riêng, mới nhất là Nghị quyết 13-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển KT-XH, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng ĐBSCL đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Báo cáo tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Long An Nguyễn Văn Được cho biết, được sự quan tâm hỗ trợ của Chính phủ, các bộ ngành Trung ương, tỉnh Long An đã hoàn thành việc lập Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Quy hoạch được duyệt là cơ sở, tiền đề quan trọng để lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, hướng tới mục tiêu xây dựng Long An trở thành trung tâm phát triển kinh tế năng động, hiệu quả, bền vững của khu vực phía Nam vào năm 2030; trở thành cửa ngõ trên tuyến hành lang kinh tế đô thị - công nghiệp của vùng ĐBSCL, kết nối chặt chẽ với TPHCM, vùng Đông Nam bộ và là đầu mối hợp tác, giao thương quan trọng với Campuchia.

“Tỉnh Long An cam kết, luôn “mở rộng cửa” để chào đón và đồng hành với các nhà đầu tư trong và ngoài nước; tỉnh luôn xem người dân và doanh nghiệp là chủ thể, là trung tâm phục vụ; doanh nghiệp là động lực, nguồn lực cho quá trình phát triển. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Long An sẽ luôn đồng hành cùng với sự phát triển của các nhà đầu tư và doanh nghiệp. Các nhà đầu tư, doanh nghiệp sẽ được tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để thực hiện thành công dự án và phát triển bền vững tại tỉnh Long An”, Bí thư Tỉnh ủy Long An - Nguyễn Văn Được nhấn mạnh.

Tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ KH-ĐT Nguyễn Chí Dũng đã trao Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 cho lãnh đạo tỉnh Long An.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Long An là sự kiện rất được mong đợi. Đây là cơ hội tốt để các đối tác, nhà đầu tư trong và ngoài nước có cái nhìn toàn diện, sâu sắc hơn, tổng thể hơn về tiềm năng, thế mạnh và kỳ vọng phát triển của Long An; cũng như đóng góp và đề xuất kiến nghị, giúp đỡ tỉnh Long An phát triển trong tương lai. Những ý tưởng, những ý kiến đóng góp và những kiến nghị, những dự án được trao quyết định đầu tư, hay những cuộc gặp gỡ tiềm kiếm cơ hội đầu tư hôm nay là bước khởi đầu cho những dòng đầu tư lớn từ trong và ngoài nước vào Long An.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá Long An là vùng đất "địa linh nhân kiệt", thời kỳ nào cũng có sự đóng góp cho sự phát triển đất nước; có lịch sử cách mạng hào hùng trong kháng chiến, có nhiều đổi mới; nơi hội tụ giao thoa miền Đông và miền Tây với nước bạn Campuchia.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị, tỉnh Long An phải có chương trình hành động để cụ thể hóa quy hoạch. Thực hiện điều phối, đảm bảo thống nhất giữa quy hoạch tỉnh và các quy hoạch chuyên ngành nhằm phát huy hiệu quả và đồng bộ trong quy hoạch, phát triển bền vững, và bảo vệ môi trường. Đồng thời tập trung phát triển hệ thống đô thị, đẩy mạnh đầu tư kết cấu hạ tầng xã hội, nhất là hạ tầng giao thông, tạo ra không gian mới để phát triển; nâng cao hiệu quả các cảng biển, đẩy mạnh hạ tầng để phát triển logistics, thúc đẩy logistics cho vùng ĐBSCL.

Cùng với đó, tỉnh Long An phải đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, tăng năng suất lao động, tăng năng suất cạnh tranh các ngành nghề có thế mạnh, tiềm năng. Tập trung cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, công khai minh bạch, đối thoại, lắng nghe, kịp thời giải quyết các khó khăn vướng mắc tạo thuận lợi cho nhà đầu tư, doanh nghiệp. Đồng thời, tiếp tục tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả gắn với xây dựng đội ngũ công chức, viên chức có chất lượng, được đào tạo bài bản.

Long An có đường biên giới dài 130km, là tỉnh có vị trí rất quan trọng về an ninh quốc phòng. Do đó, công tác đối ngoại cần được quan tâm, phải đảm bảo chủ quyền quốc gia, giữ vững an ninh trật tự và an toàn xã hội, giữ bình yên cho nhân dân.

“Long An cần phải biết biến tiềm lực thành nguồn lực thực sự để phát triển. Phải hóa giải được những mâu thuẫn, thách thức tồn tại yếu kém của mình trong bảng quy hoạch đã nêu”, Thủ tướng Phạm Minh Chính lưu ý.

Đối với các bộ, ngành Trung ương, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành liên quan triển khai hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi với phương châm “Lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm, là chủ thể và là mục tiêu, động lực của sự phát triển”.

Bên cạnh đó, giải quyết kịp thời, hiệu quả những kiến nghị, đề xuất của tỉnh và người dân, doanh nghiệp; kịp thời hoàn thiện các quy định pháp luật, cơ chế chính sách liên quan. Phối hợp chặt chẽ với Long An đánh giá thực trạng, có các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi tiết giảm chi phí cho các doanh nghiệp và nhà đầu tư.

Sáng cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác đã đến dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Long An; thăm, tặng quà thương binh Phạm Thị Xinh (sinh năm 1950) tại thị trấn Bến Lức.

Cũng trong sáng 25-7, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác đã khảo sát thực tế Dự án đường Vành đai 3 TPHCM đoạn qua tỉnh Long An. Dự án đường vành đai 3 TPHCM qua tỉnh Long An nằm trên địa bàn huyện Bến Lức, dài 6,84km.