Thời tiết nắng nóng gay gắt tác động mạnh đến giá cả tiêu dùng

Nguồn: Tổng cục Thống kê

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 4-2024 chỉ tăng 0,07% so với tháng trước, chủ yếu do giá xăng dầu tăng theo giá nhiên liệu thế giới. So với tháng 12-2023, CPI tháng 4 tăng 1,19% và so với cùng kỳ năm trước tăng 4,4%.

Bình quân 4 tháng đầu năm 2024, CPI tăng 3,93% so với cùng kỳ năm trước; lạm phát cơ bản tăng 2,81%.

Cụ thể, trong tháng 4, trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng chính, có 8 nhóm hàng tăng giá so với tháng trước; 3 nhóm hàng giảm giá. Đáng lưu ý, nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống giảm 0,13% so với tháng trước, tác động làm CPI chung giảm 0,04 điểm phần trăm. Trong đó, chỉ số giá nhóm lương thực giảm 0,63%, góp phần giảm 0,02 điểm phần trăm; nhóm thực phẩm giảm 0,18%, góp phần giảm 0,04 điểm phần trăm; ăn uống ngoài gia đình tăng 0,21%, tác động tăng 0,02 điểm phần trăm.

Ở nhóm hàng hóa, dịch vụ tăng giá, đáng lưu ý là nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng tăng 0,21% so với tháng trước, tác động làm CPI chung tăng 0,04 điểm phần trăm.

Nguyên nhân chủ yếu là do chỉ số giá điện sinh hoạt tăng 0,27% vì nhu cầu sử dụng điện tăng khi thời tiết nắng nóng gay gắt; giá dầu hỏa tăng 1,35% do ảnh hưởng của các đợt điều chỉnh giá trong tháng; giá thuê nhà tăng 0,41% do nhu cầu thuê nhà ở tăng; giá vật liệu bảo dưỡng nhà ở tăng 0,29% do giá cát, thép tăng cao theo nhu cầu tiêu thụ….

ANH PHƯƠNG