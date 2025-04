Thủ tướng Phạm Minh Chính: Phát huy tinh thần "thần tốc, táo bạo" trong phát triển đất nước

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp xúc cử tri tại TP Cần Thơ

Tại buổi tiếp xúc cử tri, đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP Cần Thơ đã báo cáo dự kiến nội dung kỳ họp thứ 9, Quốc hội Khóa XV và một số hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh từ sau kỳ họp thứ 8 đến nay; báo cáo kết quả trả lời kiến nghị của cử tri.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp xúc với cử tri tại TP Cần Thơ sáng 21-4

Đồng thời, Đoàn ĐBQH TP Cần Thơ cũng đã thông tin về hoạt động đầu tư và sản xuất kinh doanh trên địa bàn trong quý 1-2025.

Theo đó, TP Cần Thơ đã thực hiện cấp mới đăng ký kinh doanh cho 521 doanh nghiệp các loại hình với tổng vốn đăng ký hơn 2.002 tỷ đồng, tăng 23,4% về số lượng doanh nghiệp và giảm 34,2% về vốn so với cùng kỳ. Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) lũy kế đến hết quý 1-2025 trên địa bàn thành phố hiện có 79 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài, tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 2.219 triệu USD (Trong khu công nghiệp: 29 dự án, tổng vốn đăng ký 612,3 triệu USD; ngoài khu công nghiệp: 50 dự án, tổng vốn đăng ký 1.607,3 (triệu USD).

Cử tri phát biểu tại buổi tiếp xúc

Tại buổi tiếp xúc, các cử tri ghi nhận và bày tỏ vui mừng, phấn khởi trước những thành tựu phát triển quan trọng, nổi bật thời gian qua và vị thế, vai trò quốc tế ngày càng cao của đất nước; phấn khởi, tự hào trước các sự kiện kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc. Cử tri cảm ơn Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương và chính quyền địa phương trong thời gian qua đã luôn sâu sát, quan tâm, hỗ trợ các doanh nghiệp, người dân, nông dân… Đặc biệt trước các biến động của tình hình thế giới gần đây, lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã có những đối sách chủ động, tích cực, linh hoạt, phù hợp, chủ động trao đổi, đàm phán với các đối tác, kịp thời hỗ trợ, động viên và tạo sự yên tâm cho các doanh nghiệp.

Ngoài ra, các ý kiến cử tri cũng quan tâm đến những tác động của chính sách thuế từ một số nước có thể ảnh hưởng đến xuất khẩu thủy sản của Việt Nam. Mong Chính phủ và các Bộ, ngành chức năng có những đánh giá cụ thể về mức độ và phạm vi ảnh hưởng của chính sách thuế đối với các ngành hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam… Đồng thời, mong muốn các Bộ, ngành chức năng sớm có giải pháp chiến lược để đa dạng hóa thị trường và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong thời gian tới, nhằm góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh cho doanh nghiệp.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận và đánh giá cao việc tiếp xúc cử tri theo chuyên đề lần này rất phù hợp trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều biến động, tác động tới hoạt động của doanh nghiệp, đồng thời, Đảng, Nhà nước xác định phát triển kinh tế tư nhân là động lực quan trọng nhất trong tăng trưởng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp thu và trả lời một số kiến nghị của cử tri. Thông tin về tình hình kinh tế - xã hội, Thủ tướng cho biết: Kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát; các chỉ số kinh tế như tăng trưởng GDP, thu ngân sách, xuất khẩu, đầu tư nước ngoài đều đạt kết quả tích cực; an sinh xã hội được đảm bảo, chỉ số hạnh phúc của người dân tiếp tục cải thiện. Đồng thời, đưa ra các giải pháp để định hướng phát triển: Tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, đảm bảo các cân đối lớn; tập trung thúc đẩy tăng trưởng, đặc biệt là vai trò của đầu tư công. Đồng thời, cải cách hành chính, cắt giảm thủ tục, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi; chú trọng phát triển hạ tầng giao thông, đặc biệt là vùng ĐBSCL; đẩy mạnh hội nhập quốc tế, tận dụng các cơ hội từ các hiệp định thương mại tự do. TP Cần Thơ cũng như các địa phương vùng ĐBSCL cần quan tâm hơn đến an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân; tăng cường công tác thông tin, truyền thông, tạo đồng thuận xã hội. Cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, sự lãnh đạo của Đảng và Chính phủ cùng với nỗ lực của toàn hệ thống chính trị và nhân dân sẽ là chìa khóa để Việt Nam vượt qua khó khăn, thực hiện thành công các mục tiêu phát triển.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Trong không khí hào hùng, phấn khởi, tự hào cùng cả nước kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, cần tiếp tục kế thừa, phát huy tinh thần "thần tốc, táo bạo" trong phát triển đất nước. Về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, Thủ tướng nêu rõ: Tiếp tục khẩn trương thực hiện việc tinh gọn, sắp xếp tổ chức bộ máy bảo đảm hoạt động thông suốt; tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp; xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp. Chuẩn bị tốt phục vụ các ngày lễ lớn, tri ân những người có công, giáo dục truyền thống, khơi dậy, phát huy tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc, nhất là trong thế hệ trẻ, tạo khí thế, động lực mới phát triển đất nước.

Thủ tướng ghi nhận và biểu dương những nỗ lực và kết quả đạt được của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân TP Cần Thơ đã đóng góp tích cực, hiệu quả vào thành tựu chung của cả nước; đồng thời chỉ ra một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục, làm tốt hơn trong thời gian tới. Khẩn trương rà soát, tháo gỡ các dự án khó khăn, giải quyết các dự án kéo dài, lãng phí, trong đó có một số dự án trên địa bàn Cần Thơ.

Theo Thủ tướng, TP Cần Thơ cần tăng cường đoàn kết, thống nhất; xác định công việc có trọng tâm, trọng điểm hơn nữa, nhất là thực hiện 3 đột phá chiến lược, đầu tư công, phát triển hệ thống hạ tầng thông thoáng trong tổng thể khu vực ĐBSCL; phối hợp, kết nối chặt chẽ với các địa phương vùng ĐBSCL để cùng phát triển; cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, chăm lo, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển để thúc đẩy tăng trưởng mạnh mẽ.

VĨNH TƯỜNG