Thủ tướng Phạm Minh Chính: Quan tâm, chăm lo để ai cũng có Tết

Thủ tướng Phạm Minh Chính ân cần thăm hỏi gia đình người có công, gia đình chính sách

Phát biểu tại chương trình, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, năm 2023, trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, thách thức, song, nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, dưới sự lãnh đạo của Đảng, thường xuyên, trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; sự giám sát, đồng hành của Quốc hội, sự đồng lòng của nhân dân, doanh nghiệp, sự ủng hộ của bạn bè quốc tế, cả nước đã triển khai đồng bộ, quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm các nhiệm vụ, giải pháp, cơ bản thực hiện được các mục tiêu tổng quát đã đề ra. Trong đó, tất cả các chỉ tiêu xã hội đều đạt và vượt, thể hiện bản chất tốt đẹp của chế độ ta. Với quan điểm đặt con người là trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu, là động lực, nguồn lực phát triển, Đảng, Nhà nước ta luôn quan tâm, chăm lo để người dân có cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, mặc dù đất nước còn nhiều khó khăn nhưng hàng năm chúng ta vẫn dành nguồn lực lớn để đầu tư, hỗ trợ, bảo đảm an sinh xã hội, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được triển khai tích cực, phát huy hiệu quả. Với quyết tâm cao, nỗ lực lớn và bằng nhiều cách làm sáng tạo, phù hợp, hiệu quả, Việt Nam đã đạt được những thành tựu rất ấn tượng về giảm nghèo, được cộng đồng quốc tế đánh giá cao. Nhờ có chính sách đúng đắn, hiệu quả của Nhà nước; sự chung tay của cả cộng đồng, xã hội, hàng triệu người đã vươn lên thoát nghèo, làm giàu và quay trở lại giúp đỡ cộng đồng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trò chuyện thân mật với công nhân, người lao động

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh Thanh Hóa không ngừng củng cố, tăng cường đoàn kết, phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, tạo phong trào, xu thế để người dân tích cực tham gia thực hiện các nhiệm vụ, tiếp tục triển khai tốt các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Trong đó, phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt, phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần; bảo đảm quốc phòng, an ninh là trọng yếu, thường xuyên; làm tốt hơn nữa việc bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao vật chất và tinh thần của người dân.

Thủ tướng Chính phủ gợi mở, Thanh Hóa cần khai thác, phát huy tối đa tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh của tỉnh, trong đó nguồn vốn quý nhất là con người. Thanh Hóa là địa phương có dân số đông thứ 3 cả nước, chỉ sau TPHCM và Hà Nội. Con người Thanh Hóa cần cù, nghĩa tình, tự lực, tự cường…

Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà tết các gia đình chính sách

Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ vui mừng khi thời gian qua, kế thừa truyền thống “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, Đảng bộ, chính quyền tỉnh Thanh Hóa luôn thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với người có công; các cấp, các ngành và người dân trong tỉnh luôn quan tâm chăm lo, thực hiện ngày càng tốt hơn phong trào “đền ơn đáp nghĩa”; luôn dành sự quan tâm thực hiện tốt công tác giảm nghèo. Thủ tướng ghi nhận, đánh giá cao tỉnh Thanh Hóa đã quan tâm, chăm lo tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo tết cho người dân; đồng thời mong muốn Thanh Hóa tiếp tục quan tâm công tác an sinh xã hội, công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo cho người cao tuổi, các đối tượng bảo trợ xã hội.

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu, Thanh Hóa cần tập trung xây dựng thị trường lao động - việc làm ổn định, linh hoạt, đa chiều, bền vững và hội nhập, tạo việc làm, sinh kế cho người dân; đồng thời xây dựng và phát triển hệ thống chính sách an sinh xã hội toàn diện, bao trùm và bền vững. Đặc biệt, cần quan tâm xây dựng nhà ở cho công nhân, nhà ở cho người có thu nhập thấp, xóa nhà dột nát; đảm bảo mọi người dân được tiếp cận công bằng về hạ tầng, văn hóa, thể thao, y tế, giáo dục, môi trường…

Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà tết công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Thanh Hóa tiếp tục rà soát, quan tâm, chăm lo cho các đối tượng chính sách, người nghèo, người khó khăn, yếu thế, công nhân, người lao động, nhất là khi tết đến, xuân về; bảo đảm an ninh, an toàn để người dân có một cái tết trọn vẹn, sum vầy, vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, nghĩa tình; không ai không có tết, không ai bị bỏ lại phía sau.

Chuẩn bị bước sang năm mới Giáp Thìn 2024, Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc cán bộ, anh chị em công nhân, người lao động và toàn thể cán bộ, nhân dân tỉnh Thanh Hóa sức khỏe, an lành, thành công và hạnh phúc.

DUY CƯỜNG