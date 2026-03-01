Đa phương tiện

Thủ tướng yêu cầu sớm đưa cao tốc qua Gia Lai, Quảng Ngãi vào khai thác

Ngày 1-3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng Đoàn công tác Trung ương thực địa, thị sát các dự án đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông (giai đoạn 2) qua địa bàn hai tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai.

NGỌC OAI

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính Đoàn công tác Trung ương thực địa thị sát đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông tỉnh Quảng Ngãi tỉnh Gia Lai

