Thủ tướng yêu cầu sớm đưa cao tốc qua Gia Lai, Quảng Ngãi vào khai thác

Ngày 1-3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng Đoàn công tác Trung ương thực địa, thị sát các dự án đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông (giai đoạn 2) qua địa bàn hai tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai.