Thừa Thiên Huế: Lốc xoáy, mưa lớn gây thiệt hại nặng nề

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế điều động cán bộ, chiến sĩ và phương tiện cùng chính quyền địa phương khắc phục hậu quả do lốc xoáy gây ra.

Ngày 25-9, mưa lớn kèm lốc xoáy do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới khiến nhiều nhà dân ở tổ dân phố Hải Tiến (phường Thuận An, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế) bị tốc mái, tôn lợp bay vương vãi nhiều nơi. Thống kê ban đầu, có 35 ngôi nhà tốc mái, 3 người dân bị thương đang điều trị tại trạm y tế phường Thuận An.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế đã điều động 22 cán bộ, chiến sĩ và phương tiện cùng địa phương khắc phục hậu quả.

Hiện, chính quyền địa phương đang kiểm tra, thống kê thiệt hại nhằm có phương án khắc phục.

Lốc xoáy cũng xảy ra tại xã Quảng Thành, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Ông Nguyễn Văn Khoa, Chủ tịch UBND xã Quảng Thành cho biết, xã có ba thôn bị ảnh hưởng lốc xoáy, 39 ngôi nhà bị tốc mái. "Lực lượng chức năng đang tiếp tục thống kê, đồng thời hỗ trợ người dân khắc phục" - ông Khoa nói.

Sáng cùng ngày, mưa lớn làm sạt lở, ngập úng cục bộ nhiều tuyến đường của TP Huế và một số huyện, thị vùng ven, gây khó khăn cho người và phương tiện giao thông.

>>> Một số hình ảnh mưa lớn gây ngập úng, sạt lở nhiều tuyến đường tại TP Huế và các huyện, thị vùng ven: