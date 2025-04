Thượng tá Nguyễn Đại Đồng được giao phụ trách Công an TP Đà Nẵng từ ngày 1-5

Chiều 28-4, Bộ Công an công bố các quyết định về công tác cán bộ tại Công an TP Đà Nẵng.

Thượng tá Nguyễn Đại Đồng nhận quyết định phụ trách Công an TP Đà Nẵng. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Theo đó, Bộ Công an đã công bố và trao quyết định nghỉ công tác chờ hưởng chế độ hưu trí từ 1-5-2025 đối với Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng.

Để đảm bảo hoạt động của Công an TP Đà Nẵng, Bộ Công an đã giao Thượng tá Nguyễn Đại Đồng, Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, phụ trách Công an TP Đà Nẵng từ 1-5-2025 cho đến khi có Giám đốc mới.

Tại buổi lễ, Thiếu tướng Đặng Hồng Đức, Thứ trưởng Bộ Công an mong Thượng tá Nguyễn Đại Đồng trong vai trò mới sẽ phát huy năng lực, kinh nghiệm của mình, cùng tập thể Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Công an TP Đà Nẵng lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, công an cấp xã chủ động triển khai, thực hiện có hiệu quả các mặt công tác của đơn vị theo chức trách, nhiệm vụ được giao.

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên nhận quyết định nghỉ công tác chờ hưởng chế độ hưu trí. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Thứ trưởng Bộ Công an đồng thời đánh giá cao những đóng góp của đồng chí Vũ Xuân Viên và mong đồng chí tiếp tục thường xuyên quan tâm, tham gia đóng góp ý kiến cho sự phát triển của lực lượng Công an TP Đà Nẵng

Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho hay, dưới sự lãnh đạo của Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Công an Đà Nẵng đã đạt nhiều thành tích nổi bật: đấu tranh, khám phá thành công hàng trăm chuyên án lớn; trấn áp mạnh mẽ tội phạm; triển khai hiệu quả các mô hình mới như lực lượng 911, công an cơ sở tăng ca, cảnh sát giao thông phụ trách địa bàn. Trong giai đoạn chống dịch, các điểm cung ứng hàng hóa thiết yếu do Công an Đà Nẵng tổ chức được nhân dân đánh giá rất cao.

Trước đó, cùng ngày, Công an TP Đà Nẵng đã công bố quyết định nghỉ công tác nhận chế độ hưu trí cho 33 đồng chí lãnh đạo cấp phòng, chỉ huy cấp đội và tương đương.

XUÂN QUỲNH