Thượng tá Nguyễn Đình Dương giữ chức Trưởng Công an TP Thủ Đức

Thượng tá Nguyễn Đình Dương, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt (PC08), Công an TPHCM được điều động bổ nhiệm giữ chức Trưởng Công an TP Thủ Đức (TPHCM).

Chiều 1-6, Công an TPHCM đã công bố quyết định về điều động, bổ nhiệm cán bộ đối với các đơn vị trực thuộc Công an TPHCM. Dự công bố quyết định có các đồng chí: Nguyễn Hữu Hiệp, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy TPHCM; Bí thư Thành ủy TP Thủ Đức; Nguyễn Phước Hưng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Thủ Đức; Hoàng Tùng, Chủ tịch UBND TP Thủ Đức; Trần Đức Tài, Phó Giám đốc Công an TPHCM.

Theo đó, Thượng tá Nguyễn Đình Dương, Trưởng phòng PC08, Công an TPHCM được điều động bổ nhiệm giữ chức Trưởng Công an TP Thủ Đức (TPHCM). Đồng thời, Đại tá Nguyễn Hoàng Thắng, nguyên Trưởng Công an TP Thủ Đức được Ban Giám đốc Công an TPHCM chấp nhận cho chuyển công tác sang Viện KSND.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy TP Thủ Đức Nguyễn Hữu Hiệp chúc mừng Thượng tá Nguyễn Đình Dương và Đại tá Nguyễn Hoàng Thắng nhận nhiệm vụ mới.

Với tân Trưởng Công an TP Thủ Đức, Bí thư Thành ủy TP Thủ Đức Nguyễn Hữu Hiệp mong muốn đồng chí tiếp tục nỗ lực phấn đấu, rèn luyện, trau dồi kiến thức nghiệp vụ và kỹ năng quản lý; phát huy tinh thần đoàn kết, nhất trí cùng tập thể Công an TP Thủ Đức; giữ vững sự ổn định về an ninh, trật tự, xây dựng lực lượng Công an TP Thủ Đức thật sự trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Trần Đức Tài, Phó Giám đốc Công an TPHCM bày tỏ vui mừng khi Thượng tá Nguyễn Đình Dương được giao nhiệm vụ Trưởng Công an TP Thủ Đức. Thượng tá Nguyễn Đình Dương là lãnh đạo trẻ, được đào tạo bài bản và trưởng thành từ cơ sở; trải qua nhiều vị trí công tác khác nhau, đồng chí đã chứng tỏ được bản lĩnh, trình độ, năng lực công tác của mình, cùng đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ…

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Trưởng Công an TP Thủ Đức cảm ơn lãnh đạo Thành ủy TPHCM, Thành ủy TP Thủ Đức... đã tin tưởng giao nhiệm vụ mới. Thượng tá Nguyễn Đình Dương cam kết sẽ cùng với Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an TPHCM, Công an TP Thủ Đức tiếp tục phát huy truyền thống của lực lượng công an, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.