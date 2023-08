Thượng tướng Lê Quý Vương được bầu làm Chủ tịch Hội Cựu Công an nhân dân

Sáng 17-8, tại Hà Nội, Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam trang trọng tổ chức Đại hội thành lập, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Thượng tướng Lê Quý Vương, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Vận động thành lập Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam được đại hội bầu làm Chủ tịch Hội.

Đến dự đại hội có các đồng chí: Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, nguyên Bộ trưởng Bộ Công an; Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Trương Hòa Bình, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ.

Đại hội thành lập Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam diễn ra vào dịp kỷ niệm 78 năm ngày Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9; kỷ niệm 78 năm ngày Truyền thống lực lượng Công an nhân dân và 18 năm ngày hội toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc. Đây là một trong những sự kiện quan trọng của lực lượng công an nhân dân; mang ý nghĩa đặc biệt với đội ngũ cựu công an và công an hưu trí toàn quốc.

Tại đại hội, Thượng tướng Lê Quý Vương, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an đã được bầu làm Chủ tịch Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam.

Thượng tướng Lê Quý Vương nhấn mạnh, với những nét đặc thù riêng, trưởng thành trong lực lượng vũ trang nhân dân, các cựu công an nhân dân khi về nghỉ hưu vẫn luôn tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của lực lượng, của người đảng viên gương mẫu và mong muốn mang sức lực, trí tuệ, kinh nghiệm công tác của mình đóng góp một phần vào việc xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, tham gia vào các phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội tại địa bàn cơ sở.

Theo đó, với quá trình phát triển của lực lượng công an nhân dân suốt 78 năm qua, số lượng cựu công an nhân dân ngày càng tăng (hiện nay, theo thống kê có khoảng hơn 110.000 cựu công an, mỗi năm bình quân tăng lên gần 10.000 người).

Sau khi thẩm định hồ sơ và gửi lấy ý kiến tham gia của các bộ, ban ngành Trung ương, ngày 1-8-2023, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ban hành quyết định về việc cho phép thành lập Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam.

Dự và chúng mừng đại hội, chúc mừng các đồng chí được bầu vào ban chấp hành, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, cựu công an nhân dân là những người trải qua chiến đấu, rèn luyện và trưởng thành trong các cuộc kháng chiến, công cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh Tổ quốc, an toàn xã hội.

Có những cống hiến to lớn cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng bảo vệ Tổ quốc. Ngày nay, các đồng chí là chỗ dựa tinh thần vững chắc để các cán bộ, chiến sĩ và thế hệ trẻ học tập.

Thủ tướng cũng cho rằng, Đảng và Nhà nước luôn coi trọng và đánh giá cao sự đóng góp quan trọng của đội ngũ cựu công an nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ và Tổ quốc. Đã có nhiều chủ trương phối hợp sức mạnh của đội ngũ cựu công an nhân dân trong sự nghiệp xây dựng đất nước và đặc biệt là có những chính sách đối với cán bộ công an nhân dân hưu trí.

Thời gian tới, thế giới vẫn có nhiều biến động khó lường, tiềm ẩn những nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn an ninh quốc gia và trật tự xã hội. Thủ tướng kỳ vọng Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam khẩn trương kiện toàn đội ngũ, triển khai các hoạt động để tiếp tục đóng góp, cống hiến vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.