Thủy điện Đồng Nai 5 phản hồi thông tin "không thông báo xả lũ cho hạ du"

Chiều 24-11, ông Trần Thanh Hải, Phó Giám đốc Công ty Thủy điện Đồng Nai 5 – TKV cho biết, những ngày qua, lượng nước từ thượng nguồn đổ về, công ty đã thực hiện điều tiết nước về hạ du, có thông tin cho địa phương hai tỉnh Lâm Đồng và Đồng Nai nắm bắt.

Trước thông tin hàng trăm hộ dân tại một số khu vực ở Đồng Nai bị ngập sau khi Thủy điện Đồng Nai 5 (nằm trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng) xả tràn nhưng không thông tin kịp thời, đại diện Công ty Thủy điện Đồng Nai 5 – TKV (đơn vị vận hành hồ chứa Thủy điện Đồng Nai 5) cho biết, trong thời gian từ ngày 15 đến 23-11, đơn vị ban hành 37 văn bản thông báo điều tiết hồ chứa.

Hồ chứa Thủy điện Đồng Nai 5 tăng lượng xả về hạ du những ngày qua

Cụ thể, các thông báo cung cấp đầy đủ thông tin điều tiết (mực nước, thời gian, lưu lượng về hồ, lưu lượng xả) đến Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự hai tỉnh Lâm Đồng, Đồng Nai, Cục Khí tượng Thủy văn, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, Sở Công thương, NT-MT hai tỉnh Lâm Đồng, Đồng Nai và các xã vùng hạ du (Cát Tiên, Cát Tiên 2, Cát Tiên 3, Đạ Tẻh, Bảo Lâm 5, Quảng Tín, Đạ Tẻh 2, Đạ Tẻh 3), Đài Khí tượng thủy văn (KTTV) khu vực Tây Nguyên, Đài KTTV hai tỉnh Lâm Đồng, Đồng Nai…

Nhà máy thủy điện Đồng Nai 5 nằm trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Công ty Thủy điện Đồng Nai 5 cho biết thêm, ngoài cung cấp thông tin qua văn bản, công ty đã thông báo qua trạm cảnh báo lũ tại hạ du xã Cát Tiên, xã Cát Tiên 2 và thông tin nhanh qua các nhóm Zalo (Phòng chống thiên tai tỉnh Lâm Đồng; Quản lý an toàn đập, hồ chứa Lâm Đồng; Thiên tai - tỉnh Đồng Nai; Đồng Nai 5 - Địa phương Lâm Đồng; Các Thủy điện Bộ Công thương - Thông tin Phòng chống thiên tai).

Được biết, lúc 9 giờ ngày 17-11, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn, Công ty Thủy điện Đồng Nai 5 - TKV có thông báo số 1671/TB-ĐN5 xả tràn vào lúc 9 giờ 30 phút, sẽ tăng lưu lượng xả tràn điều tiết hồ chứa từ 40m3/giây lên 80m3/giây, lưu lượng qua tuabin phát điện là 288m3/giây, tổng lưu lượng xả xuống hạ du từ 368m3/giây.

Từ 9 giờ 30 phút ngày 17-11 đến 2 giờ ngày 21-11 là thời gian lũ về hồ chứa tăng (đỉnh lũ xuất hiện với lưu lượng về hồ là 1880,39m3/giây vào thời điểm 18 giờ và 22 giờ ngày 20-11)

Sau đó, lúc 14 giờ ngày 20-11, hồ chứa Thủy điện Đồng Nai 5 thông báo (văn bản số 1812/TB-ĐN5 của Công ty Thủy điện Đồng Nai 5) xả tràn điều tiết với tổng lưu lượng xả qua công trình lớn nhất là 1868,8m3/giây (bắt đầu từ 15 giờ ngày 20-11).

ĐOÀN KIÊN