Xã hội

Lâm Đồng: Mưa kéo dài, hồ Đơn Dương liên tục xả điều tiết

SGGPO

Chiều 19-11, Công ty Thủy điện Đa Nhim – Hàm Thuận – Đa Mi (Lâm Đồng) thông báo tiếp tục tăng lưu lượng xả điều tiết hồ Đơn Dương do lượng mưa lớn những ngày qua.

Cụ thể, hồ Đơn Dương sẽ tăng mức xả từ 300m3/giây lên 350m3/giây vào lúc 16 giờ ngày 19-11, sau đó tăng từ 350m3/giây lên 400m3/giây từ 17 giờ cùng ngày. Ngay sau khi nhận được thông báo, các địa phương khu vực hạ du đã thông báo qua loa phát thanh để người dân kịp thời ứng phó.

60e7cf82266faa31f37e.jpg
Nhà lưới trồng hoa màu của người dân xã Ka Đô, tỉnh Lâm Đồng bị ngập sâu những ngày qua

Trước đó, trưa ngày 17-11, hồ Đơn Dương cũng tăng mức xả qua đập tràn từ 500m3/giây lên 600m3/giây khiến nhiều diện tích hoa màu của người dân tại các xã dọc sông Đa Nhim bị ngập sâu.

Chiều 19-11, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Lâm Đồng cho biết, tính đến 15 giờ 30 phút cùng ngày, mưa lũ đã gây ngập khoảng 512ha cây trồng, chủ yếu là hoa màu ven sông Đa Nhim. Cụ thể, xã D’ran có 300ha bị ngập, xã Ka Đô có 150ha bị ngập, xã Quảng Lập có 50ha, xã Đức Trọng có khoảng 10ha.

73515696a07b2c25756a.jpg
627089d7633aef64b62b.jpg
Hiện có hơn 500ha hoa màu tại Lâm Đồng bị nước lũ gây ngập

Ngoài ra, mưa lũ đã gây sạt lở 28 điểm và một số tuyến đường bị ngập lụt, chia cắt, ảnh hưởng đến giao thông tại Lâm Đồng.

Tin liên quan
ĐOÀN KIÊN

Từ khóa

Hồ Đơn Dương Ka Đô Sông Đa Nhim Quảng Lập Đập tràn Hoa màu Hạ du Đức Trọng Lâm Đồng xả điều tiết

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn