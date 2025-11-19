Lâm Đồng: Mưa kéo dài, hồ Đơn Dương liên tục xả điều tiết

Chiều 19-11, Công ty Thủy điện Đa Nhim – Hàm Thuận – Đa Mi (Lâm Đồng) thông báo tiếp tục tăng lưu lượng xả điều tiết hồ Đơn Dương do lượng mưa lớn những ngày qua.

Cụ thể, hồ Đơn Dương sẽ tăng mức xả từ 300m3/giây lên 350m3/giây vào lúc 16 giờ ngày 19-11, sau đó tăng từ 350m3/giây lên 400m3/giây từ 17 giờ cùng ngày. Ngay sau khi nhận được thông báo, các địa phương khu vực hạ du đã thông báo qua loa phát thanh để người dân kịp thời ứng phó.

Nhà lưới trồng hoa màu của người dân xã Ka Đô, tỉnh Lâm Đồng bị ngập sâu những ngày qua

Trước đó, trưa ngày 17-11, hồ Đơn Dương cũng tăng mức xả qua đập tràn từ 500m3/giây lên 600m3/giây khiến nhiều diện tích hoa màu của người dân tại các xã dọc sông Đa Nhim bị ngập sâu.

Chiều 19-11, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Lâm Đồng cho biết, tính đến 15 giờ 30 phút cùng ngày, mưa lũ đã gây ngập khoảng 512ha cây trồng, chủ yếu là hoa màu ven sông Đa Nhim. Cụ thể, xã D’ran có 300ha bị ngập, xã Ka Đô có 150ha bị ngập, xã Quảng Lập có 50ha, xã Đức Trọng có khoảng 10ha.

Hiện có hơn 500ha hoa màu tại Lâm Đồng bị nước lũ gây ngập

Ngoài ra, mưa lũ đã gây sạt lở 28 điểm và một số tuyến đường bị ngập lụt, chia cắt, ảnh hưởng đến giao thông tại Lâm Đồng.

ĐOÀN KIÊN