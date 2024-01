Tiếc thương Đại úy Trần Duy Hùng hy sinh vì bình yên của nhân dân

Chiều 13-1, đoàn công tác của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế; Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh này cùng đông đảo đồng đội, người thân và người dân tham dự lễ khâm liệm, phủ Quân kỳ linh cữu Đại úy Trần Duy Hùng, Phó trưởng Công an phường Thủy Vân (TP Huế), người vừa vĩnh viễn nằm xuống vì bình yên của nhân dân.

Dẫu là người quen hay chưa từng một lần gặp mặt thì dòng lệ vẫn cứ tuôn rơi khi hay tin Đại úy Trần Duy Hùng - người cán bộ Công an nhân dân (CAND) vừa hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ vào tối 12-1, để lại người mẹ già, vợ và đứa con thơ dại bơ vơ.

Đồng đội mất đi một người cán bộ ưu tú, người đồng chí, người bạn chân tình. Bà con ở con hẻm 137 đường Trường Chinh mất đi một người hàng xóm gần gũi, thân thiện và tốt bụng.

Thiêng liêng phủ Quân kỳ linh cữu Đại úy Trần Duy Hùng

Ông Trần Văn Kháng, Phó Bí thư Chi bộ tổ dân phố số 6, phường An Đông xúc động nói, chiến tranh đã lùi xa, nhưng những hiểm nguy, bất trắc thì luôn còn đó, có thể đặt người chiến sĩ CAND giữa lằn ranh sinh tử ở bất cứ tình huống nào.

“Ở địa phương, Đại úy Hùng là một đảng viên mẫu mực, thường xuyên giúp đỡ hàng xóm láng giềng. Cha của Đại úy Hùng nguyên là cán bộ của Công an TP Huế và mất sớm, nên Đại úy Hùng là lao động chính trong nhà, vợ anh không có công việc ổn định, mẹ già thường xuyên đau ốm và đặc biệt có một người anh trai mất sức lao động. Anh Hùng nằm xuống để lại vợ con bơ vơ. Tổ dân phố chúng tôi sẽ cố gắng giúp đỡ gia đình anh Hùng vượt qua nỗi đau này", ông Kháng nói.

Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thừa Thiên Huế thăm hỏi và động viên thân nhân Đại úy Trần Duy Hùng

Ngay khi đồng đội đưa thi thể Đại úy Trần Duy Hùng về nhà riêng ở số nhà 35, hẻm 137 đường Trường Chinh, phường An Đông, TP Huế, bà con gần nhà anh chẳng ai bảo ai đều lặng lẽ đến phụ giúp gia đình lo hậu sự.

Ông Trần Quyền, một trong số những người hàng xóm của anh Hùng xúc động kể, anh Hùng là người hiền lành, tốt bụng, gặp ai cũng chào hỏi lễ phép. Ngoài công việc ở cơ quan, anh Hùng là người chịu khó, biết chăm lo cho gia đình và chăm sóc mẹ già yếu, anh trai bị bệnh.

"Trước lúc đi làm nhiệm vụ, anh ấy còn chào hỏi mọi người, rồi mới đi. Nghe đâu là có vụ việc gì đó cần giải quyết nên đi gấp lắm. Ai ngờ đến tối thì hay tin anh Hùng hy sinh", ông Quyền kể.

Hình ảnh Đại úy Trần Duy Hùng cùng đồng đội giải quyết thủ tục cho người dân địa phương.

Tấm gương hy sinh anh dũng của Đại úy Trần Duy Hùng chính là sự khẳng định tinh thần phục vụ quên mình vì nước, vì dân của lực lượng CAND.

Thượng tá Trương Thế Vũ, Phó trưởng Công an TP Huế cho biết, chiều 12-1, tại kiệt 7, tổ dân phố Xuân Hòa, phường Thủy Vân, TP Huế, đối tượng Nguyễn Tấn Sang có dấu hiệu bị tâm thần, chặn xe, gây gỗ, đe dọa người đi đường. Nhận tin báo, Đại úy Hùng cùng cán bộ trực ban và bảo vệ dân phố đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường xử lý vụ việc. Tại đây khi phát hiện tổ công tác, Sang đã chạy vào nhà, rồi bất ngờ trở ra, dùng dao tấn công anh Hùng.

Thấy đối tượng manh động và liều lĩnh, lại sử dụng hung khí nguy hiểm nên Đại úy Hùng lao vào, khống chế Sang. Trong lúc làm nhiệm vụ, anh Hùng đã liên tiếp bị Sang dùng dao đâm vào vùng cổ, ngực. Dù được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, nên Đại úy Trần Duy Hùng đã hy sinh.

Đại tá Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế thăm hỏi, động viên thân nhân Đại uý Trần Duy Hùng

“Đại úy Trần Duy Hùng hy sinh là sự mất mát lớn đối với lực lượng Công an tỉnh Thừa Thiên Huế nói chung, Công an TP Huế nói riêng. Hiện Công an TP Huế đang tập trung để lo hậu sự cho Đại úy Trần Duy Hùng và chia sẻ, giúp đỡ để người thân, gia đình anh vượt qua sự mất mát lớn lao này”, Thượng tá Trương Thế Vũ cho biết.

Phòng làm việc của Đại úy Trần Duy Hùng, Phó trưởng Công an phường Thủy Vân, TP Huế

Hiện Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đang làm hồ sơ liên quan các chế độ chính sách đối với Đại úy Hùng; đồng thời tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc để xử lý đối tượng liên quan vụ án.

Ngày 13-1, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký Quyết định truy thăng cấp bậc hàm từ Đại úy lên Trung tá đối với đồng chí Trần Duy Hùng, Phó trưởng Công an phường Thủy Vân, TP Huế. Đồng thời hỗ trợ gia đình đồng chí Trần Duy Hùng 100 triệu đồng, trích từ Quỹ Nghĩa tình đồng đội CAND.

VĂN THẮNG