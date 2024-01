Phó trưởng Công an phường bị kẻ có dấu hiệu tâm thần đâm tử vong

Sáng 13-1, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, đã khống chế, bắt giữ đối tượng Nguyễn Tấn Sang (sinh năm 1999, tại kiệt 7, tổ dân phố Xuân Hòa, phường Thủy Vân, TP Huế) ngay sau khi gây án để điều tra xử lý theo pháp luật.

Thông tin ban đầu, tối 12-1, tại kiệt 7, tổ dân phố Xuân Hòa, phường Thủy Vân, TP Huế, đối tượng Nguyễn Tấn Sang có dấu hiệu bị tâm thần, chặn xe, gây gỗ, đe dọa người đi đường.

Ngay khi nhận tin báo của người dân, Đại úy Trần Duy Hùng, Phó trưởng Công an phường Thủy Vân cùng cán bộ trực ban và bảo vệ dân phố nhanh chóng có mặt tại hiện trường để xử lý vụ việc.

Đại úy Trần Duy Hùng đã hy sinh khi làm nhiệm vụ

Phát hiện tổ công tác, đối tượng Sang chạy vào nhà rồi bất ngờ trở ra dùng dao tấn công Đại úy Hùng. Thấy đối tượng manh động và liều lĩnh, lại sử dụng hung khí nguy hiểm, ngay lập tức, Đại úy Hùng lao vào khống chế đối tượng.

Trong lúc khống chế, Đại úy Hùng bị đối tượng Sang dùng dao đâm liên tiếp vào vùng cổ. Sau đó, tên này, tiếp tục tấn công tổ công tác.

Hiện trường vụ án

Ngay khi vụ việc xảy ra, Đại tá Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế và Đại tá Nguyễn Đình Thừa, Phó Giám đốc Công an tỉnh này nhanh chóng có mặt tại hiện trường chỉ đạo đưa Đại úy Trần Duy Hùng vào Bệnh viện Trung ương Huế cấp cứu. Tuy nhiên, do bị thương quá nặng, Đại úy Hùng đã tử vong.

Đối tượng Nguyễn Tấn Sang bị khống chế, bắt giữ để điều tra làm rõ.

VĂN THẮNG