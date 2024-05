Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công của TPHCM đang rất chậm

Quang cảnh phiên họp. Ảnh: VIỆT DŨNG

Chiều 31-5, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi chủ trì phiên họp về tình hình kinh tế - xã hội tháng 5.

Phát biểu mở đầu, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận, phân tích kỹ, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc về tình hình sản xuất, kinh doanh để doanh nghiệp phát triển.

Chủ tịch UBND TPHCM nhận xét tiến độ giải ngân vốn đầu tư công của TPHCM còn rất thấp, theo mục tiêu đề ra hết quý 2, TPHCM phải giải ngân 30% tổng số vốn nhưng đến nay còn chưa đạt chỉ tiêu của quý 1 (gần 10.000 tỷ đồng). Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu các đại biểu phân tích, làm rõ nguyên nhân cụ thể từng dự án như rạch Xuyên Tâm, khép kín đường Vành đai 2… Qua đó, nhằm có hướng tháo gỡ, để tạo sự chuyển biến về giải ngân trong tháng 6.

“Giải ngân của chúng ta rất đáng lo. Trong tháng 4, 5 xác định mỗi tuần phải giải ngân được từ 3.000 - 4.000 tỷ đồng, nhưng khối lượng thực sự chỉ khoảng 200 - 300 tỷ đồng”, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nêu.

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi phát biểu mở đầu phiên họp. Ảnh: VIỆT DŨNG

Về cải cách hành chính, UBND TPHCM đã tổ chức hội nghị phân tích kết quả cải cách hành chính năm 2023, Chủ tịch UBND TPHCM đề nghị làm rõ các kết quả, giải pháp đã được đề ra tại hội nghị. Theo đồng chí, khối lượng công việc tồn đọng còn rất nhiều, nguyên nhân là sự phối hợp giữa các sở, ngành còn rất chậm. Bên cạnh đó, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ có tình trạng khó quá không làm hoặc quên không làm.

Đồng chí Phan Văn Mãi cũng đề nghị rà soát các nội dung thực hiện Nghị quyết 98/2023/QH15 thuộc thẩm quyền HĐND, UBND TPHCM, để triển khai sớm vì hiện còn nhiều nội dung đang chậm.

Báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và 5 tháng đầu năm, Cục Thống kê TPHCM cho biết, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) 5 tháng tiếp tục đạt mức tăng trưởng 5,3% so với cùng kỳ. Đây là mức tăng cao nhất trong 3 năm gần đây (5 tháng năm 2022 tăng 3,7%; 5 tháng năm 2023 tăng 1,4%), cho thấy hoạt động sản xuất công nghiệp đang có sự phục hồi. Chỉ số sản xuất 4 ngành công nghiệp trọng điểm tính chung 5 tháng đầu năm 2024 tăng 4,5% so với cùng kỳ.

Tổng thu ngân sách nhà nước ước thực hiện 229.418 tỷ đồng, đạt 47,5% dự toán và tăng 14,3% so với cùng kỳ. Trong đó, thu từ các khu vực kinh tế đều tăng, góp phần thu nội địa tăng 25,3%, riêng thu từ dầu thô giảm 14,7% và thu từ xuất nhập khẩu giảm 8%. Chi ngân sách địa phương ước tăng 2,7%, trong đó chi thường xuyên giảm 3,5% so với cùng kỳ.

Chánh Văn phòng UBND TPHCM Đặng Quốc Toàn trình bày các tờ trình tại phiên họp. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tính đến hết ngày 24-5, tổng số vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước đã giải ngân là 6.705,2 tỷ đồng, đạt 8,5% so với kế hoạch vốn năm 2024; ước tính đến hết tháng 5 giải ngân đạt 10.895,2 tỷ đồng, đạt 13,7% kế hoạch và tăng 18% so với cùng kỳ (cùng kỳ năm 2023 giải ngân đạt 9.230,3 tỷ đồng, đạt 13,1% kế hoạch).

Thời gian qua, TPHCM tập trung tháo gỡ vướng mắc giải phóng mặt bằng, khơi thông các nguồn lực, tìm giải pháp khắc phục tình trạng khan hiếm nguồn cát; khép kín các đoạn của Vành đai 2, tăng tốc triển khai Vành đai 3, hoàn thành thử nghiệm tuyến Metro số 1 và tiến tới hoàn tất bàn giao mặt bằng cho dự án Metro số 2.

Đến ngày 20-5, TPHCM cấp phép 20.245 doanh nghiệp với vốn đăng ký đạt 172.954 tỷ đồng, tăng 8,7% về giấy phép và giảm 3,3% về vốn so với cùng kỳ. Tổng vốn đầu tư nước ngoài vào TPHCM đạt 948,9 triệu USD, giảm 17,1% so với cùng kỳ.

Doanh thu thương mại, dịch vụ trên địa bàn TPHCM trong tháng 5 tiếp tục tăng trưởng, hàng hóa dồi dào, đa dạng. Riêng doanh thu nhóm du lịch lữ hành giảm nhẹ so với tháng trước.

Tính chung 5 tháng đầu năm 2024, doanh thu bán lẻ hàng hóa ước đạt 219.344 tỷ đồng, tăng 9,3% so với cùng kỳ. Một số nhóm có mức tăng cao so với cùng kỳ như nhóm đồ dùng, dụng cụ trang thiết bị gia đình tăng 19,1%; gỗ và vật liệu xây dựng tăng 11,3%; đá quý, kim loại quý và sản phẩm tăng 31,4%.

Phó Giám đốc Sở KH-ĐT TPHCM trình bày báo cáo về quy hoạch TPHCM

Nhằm đẩy mạnh sức mua trên thị trường 6 tháng cuối năm 2024, TPHCM tổ chức chương trình khuyến mãi tập trung – Mùa mua sắm “Shopping Season” trên địa bàn TPHCM năm 2024 (đợt 1 từ ngày 15-6 đến 15-9, đợt 2 từ ngày 15-11 đến 31-12).

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 5-2024 tăng 0,13% so với tháng trước. Tính chung 5 tháng, chỉ số CPI tăng 3,24% so với cùng kỳ. Trong đó, nhóm bưu chính viễn thông giảm 4,03%; các nhóm còn lại đều tăng và tăng cao nhất là nhóm thuốc và dịch vụ y tế (tăng 7,75%); nhóm giáo dục (tăng 7,48%) do việc điều chỉnh giá học phí năm học 2023-2024; nhóm giao thông tăng 5,25% do giá xăng tăng 7,28% từ tháng 12-2023 đến nay.

Trong tháng 5, TPHCM đã xảy ra 125 vụ tai nạn giao thông đường bộ, tăng 1,0% so với cùng kỳ; làm chết 29 người, giảm 41,0%; bị thương 92 người, tăng 28,0%; xảy ra 48 vụ cháy, tăng 29,8% so với cùng kỳ (cháy chủ yếu do sự cố hệ thống, thiết bị điện). Trong tháng 5, trên địa bàn TPHCM đã phát hiện và xử lý 124 vụ, 15 tổ chức, 122 cá nhân vi phạm về kinh tế, tham nhũng và buôn lậu. Đã khởi tố 83 vụ, 79 bị can, xử phạt vi phạm hành chính 78 vụ, 84 cá nhân với tổng số tiền phạt hơn 1,9 tỷ đồng. Các vi phạm chủ yếu là sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, nhất là phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp liên quan các mặt hàng thiết yếu, y tế gây bất ổn thị trường.

NGÔ BÌNH