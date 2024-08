Tiêu hủy 2 tấn chân gà bốc mùi hôi thối

Ngày 27-8, Công an tỉnh Lai Châu thông tin về việc tiêu hủy gần 2 tấn chân gà không đạt yêu cầu vệ sinh an toàn thực phẩm. Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Lai Châu) phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 4 và Đội CSGT số 1 đã tiêu hủy lô hàng 1.930kg chân gà đã qua chế biến nhưng bị chảy nước và bốc mùi hôi thối.