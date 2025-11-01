Xã hội

Toàn cảnh cơ sở ngàn tỷ được đề xuất làm trường học - bệnh viện

Trung tâm hành chính - chính trị trước đây tọa lạc tại phường Bà Rịa (TPHCM) với vốn đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng được đề xuất chuyển đổi thành cơ sở giáo dục.

Cơ sở này tọa lạc trên diện tích khoảng 20 ha, được khởi công vào năm 2009 và hoàn thành vào năm 2012 với tổng vốn đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng.

Cơ sở gồm 2 khu: Khu 1 tại địa chỉ số 1 đường Phạm Văn Đồng (phường Bà Rịa) có diện tích đất khoảng 147.856 m², diện tích sàn sử dụng khoảng 204.499 m².

Khu 2 tại địa chỉ số 179 đường Bạch Đằng (phường Bà Rịa) có diện tích đất khoảng 29.120 m², diện tích sàn sử dụng khoảng 33.030 m².

Sở Tài chính đang đề xuất giao cơ sở này cho Đại học Y Dược TPHCM, vừa làm cơ sở đào tạo, vừa tổ chức hoạt động y tế.

Theo Sở Tài chính, phương án trên sẽ góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng tài sản nhà, đất thông qua việc tập trung đầu mối trong công tác quản lý, vận hành và bảo trì các hệ thống kỹ thuật đồng bộ của tòa nhà. Đồng thời tạo điều kiện thuận lợi trong việc gắn kết giữa đào tạo đội ngũ y, bác sĩ với hoạt động thực hành chuyên môn ngay tại cơ sở.

hc_brvt1.jpg
Toàn cảnh cơ sở tọa lạc tại phường Bà Rịa
z7176309431069_48968fadff37a0abecd789bbe8f22cb5.jpg
Hiện nay, hội trường của cơ sở này vẫn được các sở, ban, ngành tổ chức chương trình, sự kiện
z7176309584241_9a92352d91dae1a745572a6bca0c3f7f.jpg
Giữa các khối nhà là hồ nước rộng 14.000 m﻿2, sâu hơn 1,4 m, tạo điểm nhấn và sự thoáng đãng
z7176309554154_1913bba91a91a766da73fb9aa090e9b2.jpg
Những khối nhà khang trang, thiết kế hiện đại
z7176309470201_b1c8f14bb799e3f06ed23412d39c1cdf.jpg
z7176309457197_4dada1b5d1eb5b5040024559b666df20.jpg
Khuôn viên cơ sở có hồ nước, cây xanh mát dịu
z7176309409854_c8747739ab5b6c7612dc62596e52e678.jpg
Cán bộ, công chức một số sở, ban, ngành vẫn đang được bố trí làm việc tại đây
KHÁNH CHI

