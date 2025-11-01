Toàn cảnh cơ sở ngàn tỷ được đề xuất làm trường học - bệnh viện

Trung tâm hành chính - chính trị trước đây tọa lạc tại phường Bà Rịa (TPHCM) với vốn đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng được đề xuất chuyển đổi thành cơ sở giáo dục.

Cơ sở này tọa lạc trên diện tích khoảng 20 ha, được khởi công vào năm 2009 và hoàn thành vào năm 2012 với tổng vốn đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng.

Cơ sở gồm 2 khu: Khu 1 tại địa chỉ số 1 đường Phạm Văn Đồng (phường Bà Rịa) có diện tích đất khoảng 147.856 m², diện tích sàn sử dụng khoảng 204.499 m².

Khu 2 tại địa chỉ số 179 đường Bạch Đằng (phường Bà Rịa) có diện tích đất khoảng 29.120 m², diện tích sàn sử dụng khoảng 33.030 m².

Sở Tài chính đang đề xuất giao cơ sở này cho Đại học Y Dược TPHCM, vừa làm cơ sở đào tạo, vừa tổ chức hoạt động y tế.

Theo Sở Tài chính, phương án trên sẽ góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng tài sản nhà, đất thông qua việc tập trung đầu mối trong công tác quản lý, vận hành và bảo trì các hệ thống kỹ thuật đồng bộ của tòa nhà. Đồng thời tạo điều kiện thuận lợi trong việc gắn kết giữa đào tạo đội ngũ y, bác sĩ với hoạt động thực hành chuyên môn ngay tại cơ sở.

Toàn cảnh cơ sở tọa lạc tại phường Bà Rịa

Hiện nay, hội trường của cơ sở này vẫn được các sở, ban, ngành tổ chức chương trình, sự kiện

Giữa các khối nhà là hồ nước rộng 14.000 m﻿2, sâu hơn 1,4 m, tạo điểm nhấn và sự thoáng đãng

Những khối nhà khang trang, thiết kế hiện đại

Khuôn viên cơ sở có hồ nước, cây xanh mát dịu

Cán bộ, công chức một số sở, ban, ngành vẫn đang được bố trí làm việc tại đây

KHÁNH CHI