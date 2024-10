Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ ở Quảng Trị

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn công tác bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, sự tri ân sâu sắc đối với công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã dũng cảm chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do.

Chiều 15-10, trong chuyến công tác tại tỉnh Quảng Trị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn công tác Trung ương đã tới đặt vòng hoa, dâng hương tại Khu di tích đặc biệt Thành cổ Quảng Trị; Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn; dâng hương, dâng hoa viếng các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9 và Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dâng hương tại Khu Di tích Đặc biệt Thành cổ Quảng Trị. Ảnh: TTXVN

Tham gia đoàn có các Ủy viên Bộ Chính trị: Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an. Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Nguyễn Duy Ngọc; lãnh đạo một số ban, bộ, ngành Trung ương, tỉnh Quảng Trị cùng dự.

Trong không khí trang nghiêm, xúc động, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn công tác đã kính cẩn dâng hoa, dâng hương, dành một phút mặc niệm tưởng nhớ, tri ân công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh trong Chiến dịch 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ Thành cổ và thị xã Quảng Trị.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta, Thành cổ Quảng Trị đã ghi vào lịch sử dân tộc một mốc son sáng ngời về Chủ nghĩa anh hùng cách mạng bằng cuộc chiến đấu anh dũng kiên cường bảo vệ Thành cổ và thị xã Quảng Trị trong suốt 81 ngày đêm lịch sử, mùa Hè đỏ lửa năm 1972 của quân và dân ta, góp phần quan trọng vào thắng lợi trên bàn đàm phán để tiến tới Hiệp định Paris năm 1973, tạo đà để quân và dân ta mở cuộc tấn công vũ bão, thần tốc làm nên đại thắng mùa Xuân 1975 lịch sử, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn công tác cũng tới đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9, nơi yên nghỉ vĩnh hằng của hơn 10.800 anh hùng liệt sĩ của cả nước từng chiến đấu, phục vụ chiến đấu và anh dũng hy sinh trên Mặt trận Đường 9, chiến trường Quảng Trị và đất nước bạn Lào trong suốt cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước giành độc lập dân tộc.

Với lòng thành kính, trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn công tác bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, sự tri ân sâu sắc đối với công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã hiến trọn tuổi thanh xuân, dũng cảm chiến đấu, hy sinh vì độc lập tự do của đất nước.

Tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn, nơi an nghỉ của 10.263 liệt sĩ trong cả nước, chủ yếu là các liệt sĩ thuộc Đoàn 559-Bộ đội Trường Sơn, hy sinh trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và đoàn công tác đã dành một phút mặc niệm tưởng nhớ công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ trên mọi miền Tổ quốc Việt Nam thân yêu đã hiến trọn tuổi thanh xuân, máu xương vì độc lập, tự do cho đất nước và hạnh phúc của nhân dân, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thỉnh chuông, kính báo anh linh các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn. Ảnh: TTXVN

Trước đó, thành kính dâng hương tưởng nhớ Tổng Bí thư Lê Duẩn tại Khu lưu niệm ở thôn Hậu Kiên, xã Triệu Thành, huyện Triệu Phong, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn công tác bày tỏ lòng biết ơn và tri ân sâu sắc trước những công lao to lớn của Tổng Bí thư Lê Duẩn đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Viết lưu bút trong sổ vàng tại Khu lưu niệm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ: “Cả cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí Lê Duẩn đã đóng góp cho sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội, phát triển đất nước Việt Nam. Những công lao, cống hiến to lớn của đồng chí Lê Duẩn đã làm rạng danh Tổ quốc Việt Nam và trường tồn mãi mãi trong lịch sử vẻ vang và hào hùng của dân tộc."

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ghi lưu bút tại Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn. Ảnh: TTXVN

Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn là nơi thể hiện tình cảm và tấm lòng hết sức cao quý, sự biết ơn, trân trọng của toàn Đảng, toàn dân nói chung, của Đảng bộ và nhân dân Quảng Trị nói riêng, đối với một nhà lãnh đạo kiệt xuất của dân tộc, một chiến sĩ kiên cường của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, một người con ưu tú của quê hương Quảng Trị.

Theo TTXVN