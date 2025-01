Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt cán bộ công an cấp cao qua các thời kỳ

Chiều 9-1, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tổ chức gặp mặt cán bộ công an cấp cao qua các thời kỳ nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025. Tổng Bí thư Tô Lâm đến dự và phát biểu.

Dự buổi gặp mặt, có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy TPHCM.

Cùng dự có các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Thủ tướng Chính phủ; Lê Hồng Anh, nguyên Thường trực Ban Bí thư.

Chiều 9-1, Tổng Bí thư Tô Lâm dự buổi gặp mặt cán bộ công an cấp cao qua các thời kỳ nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tại buổi họp mặt, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang báo cáo những kết quả công tác bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng lực lượng Công an nhân dân năm 2024; những công tác trọng tâm năm 2025.

Bộ trưởng Bộ Công an khẳng định, lực lượng Công an nhân dân đã đoàn kết, thống nhất, chung sức, đồng lòng, nỗ lực phấn đấu hoàn thành các mục tiêu quan trọng đề ra.

Lực lượng Công an nhân dân giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, phục vụ năng lực, hiệu quả hai nhiệm vụ chiến lược bảo vệ Tổ quốc và xây dựng đất nước.

Sức mạnh về mọi mặt của lực lượng Công an nhân dân được nâng lên một bước rất quan trọng, tạo cơ sở tiền đề, động lực quan trọng để vững tin thực hiện thắng lợi trách nhiệm vinh quang trong những năm tiếp theo.

Tổng Bí thư Tô Lâm và nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Ảnh: VIỆT DŨNG

Lực lượng Công an nhân dân đã giải quyết hiệu quả nhiều vấn đề an ninh từ cơ sở, quyết liệt đấu tranh với số đối tượng trọng điểm, tội phạm được kéo giảm bền vững, trong đó giảm 9,98% số vụ tội phạm về trật tự xã hội.

Cùng với đó, tiếp tục tiên phong đi đầu trong chuyển đổi số, cải cách triệt để thủ tục hành chính, tạo thuận lợi tối đa cho phát triển, củng cố xã hội ngày càng trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh. Lực lượng công an tiếp tục đi đầu trong thực hiện chính sách an sinh xã hội, gắn với củng cố phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu. Ảnh: VIỆT DŨNG

Bộ trưởng Bộ Công an cho biết, sau 2 lần kiện toàn, sắp xếp, bộ máy tổ chức Công an nhân dân cơ bản đã tinh gọn, hoạt động, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; xây dựng công an cấp xã cơ bản đủ năng lực giải quyết về vấn đề an ninh trật tự từ cơ sở.

Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh, năm 2025, lực lượng Công an nhân dân tiếp tục gương mẫu đi đầu trong tinh gọn bộ máy, tinh thần sẽ tiếp tục giảm cấp trung gian, tăng cường cơ sở, xây dựng công an 3 cấp.

Cùng với đó, gương mẫu đi đầu trong thực hiện Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Cán bộ công an cấp cao qua các thời kỳ dự buổi gặp mặt. Ảnh: VIỆT DŨNG

Lực lượng Công an nhân dân tập trung đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIV của Đảng, các sự kiện quan trọng của đất nước diễn ra trong năm 2025.

Cùng với đó, tiếp tục thực hiện các mục tiêu kéo giảm tội phạm bền vững. Củng cố xã hội, trật tự kỷ cương, an toàn, lành mạnh; tiếp tục gắn với củng cố thế trận an ninh nhân dân, nền an ninh nhân dân.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự buổi gặp mặt cán bộ công an cấp cao qua các thời kỳ nhân dịp Tết Nguyên đán năm 2025. Ảnh: VIỆT DŨNG

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh, không chỉ đòi hỏi sự nỗ lực của toàn thể cán bộ, chiến sĩ đang công tác mà còn rất cần đến sự quan tâm, ủng hộ, hỗ trợ, động viên, giúp đỡ của các đồng chí nguyên là lãnh đạo Bộ, các đồng chí cán bộ công an lão thành, các tướng lĩnh, sĩ quan, cán bộ công an đã nghỉ hưu.

Cùng với đó, tiếp tục ủng hộ xây dựng lực lượng Công an nhân dân thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin cậy giao phó.

VĂN MINH - CHÍ THẠCH