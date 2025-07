Ngày 1-7, ngay sau khi có quyết định công bố thành lập phường An Khánh, trên cơ sở sáp nhập phường An Khánh, An Lợi Đông, Thảo Điền, Thủ Thiêm và 1 phần phường An Phú. Trung tâm phục vụ hành chính công phường An Khánh đặt tại địa chỉ số 171/1 đường Lương Định Của cũng đã chính thức được khánh thành và đi vào hoạt động. Cơ sở vật chất và đội ngũ cán bộ công chức đã sẵn sàng phục vụ người dân và doanh nghiệp.