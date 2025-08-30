TP Huế triển khai 2 dự án xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp ở khu vực biên giới

Đây là những công trình mang tính chiến lược, góp phần nâng cao dân trí, tạo nguồn cán bộ là người dân tộc, phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng – an ninh.

Sáng 30-8, tại khu vực biên giới Việt Nam - Lào, UBND TP Huế tổ chức Lễ triển khai dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS xã A Lưới 3 và xã A Lưới 4.

Triển khai dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp xã A Lưới 3

Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Huế cho biết, dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp xã A Lưới 3 quy mô xây dựng mới một trường trung tâm tại Căn Sâm, diện tích 4,866ha, đáp ứng nhu cầu học tập cho khoảng 1.527 học sinh (trong đó 160 học sinh nội trú).

Dự án bao gồm khối lớp học, phòng bộ môn, thư viện, nhà đa năng, ký túc xá, nhà ăn bếp, nhà công vụ giáo viên, sân thể thao và các hạng mục phụ trợ. Đồng thời, dự án còn nâng cấp, cải tạo Trường Tiểu học Hồng Thái và Trường Tiểu học Hồng Thượng, nhằm phục vụ hơn 500 học sinh tiểu học bán trú. Tổng mức đầu tư dự kiến 232 tỷ đồng, thời gian hoàn thành trước ngày 30-8-2026.

Triển khai Dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp ở xã A Lưới 4

Dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp ở xã A Lưới 4 xây dựng trên diện tích 4,99ha, phục vụ cho 1.842 học sinh (dự kiến có 200 học sinh nội trú).

Dự án sẽ xây dựng mới trường trung tâm và nâng cấp, cải tạo hai điểm trường hiện có tại thôn A Roàng 2 và Ka Roòng – A Hơ. Các hạng mục bao gồm: khối lớp học, khối hành chính – quản trị, nhà ăn bếp, ký túc xá học sinh – giáo viên, thư viện, khối phòng bộ môn, sân thể thao, hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ.

Tổng mức đầu tư dự kiến 278,5 tỷ đồng, hoàn thành trước ngày 30-8-2026.

Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Huế phát biểu tại lễ triển khai dự án

Việc triển khai đồng thời hai dự án trên không chỉ đáp ứng nhu cầu học tập, sinh hoạt an toàn, đầy đủ cho con em đồng bào vùng biên cương, mà còn thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước đối với miền núi, biên giới. Đây là những công trình mang tính chiến lược, góp phần nâng cao dân trí, tạo nguồn cán bộ là người dân tộc, phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng – an ninh.

UBND TP Huế cam kết chỉ đạo quyết liệt, huy động tối đa nguồn lực, phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị để đảm bảo dự án hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng, phục vụ năm học 2026 – 2027.

VĂN THẮNG